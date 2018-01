VIDEO: Messi, Suárez y el resto del Barcelona hacen fila para saludar a Yerry Mina

Después de tanta especulación sobre la contratación de Yerry Mina, el colombiano por fin concretó su fichaje y las estrellas del Barcelona celebraron su llegada al equipo catalán. Mina se apareció en medio del entrenamiento y Messi, Suárez, Jordi Alba y el resto de jugadores suspendieron la práctica para saludar al nuevo defensa colombiano. Desde el banquillo, Mina recibió a los mejores jugadores del mundo con una sonrisa que fue correspondida por cada uno de los futbolistas del Barcelona. Incluso Thomas Vermaelen, central titular y con quien tendrá que disputar la posición, fue uno de los más emocionados al ver al joven colombiano.

