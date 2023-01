Video: El lujoso edificio donde pasó sus últimos minutos Valentina Trespalacios

.Publicidad.

Todas las pruebas incriminan a John Poulous. Los videos divulgados por Semana muestran a este financista, nacido en Wisconsin, Estados Unidos, sacando una maleta en la mañana del domingo 22 de enero y luego viendo el auto que alquiló rondando las inmediaciones del parque los Cámbulos en Fontibón, no le dejarían dudas a la Fiscalia de la culpabilidad de este hombre.

La idea que tenía Poulous era casarse con Valentina Trespalacios. Se habían conocido un año atrás, a través de Instagram. Él no hablaba español, ella no entendía el inglés. Se comunicaban a través de un traductor de google. Se vieron tres veces. Según el chat que lo han venido desencriptando desde la Fiscalía, Valentina no estaba muy entusiasmada con el norteamericano e incluso evitaba el contacto físico.

-Publicidad.-

Trespalacios se encontró con el hombre el fin de semana del 20 de enero. Llevó sus cosas a este apartamento del Chicó por el que pagó 700 dólares las tres noches. Ella pensaba que ese sería el hogar que había comprado para los dos, para empezar una nueva vida. Nada de esto sucedió. Al otro día, la señora que hacía el aseo encontró todo tendido y ordenado. Lo único raro fueron los limones que encontró en el mueble de la cocina y que acaso habrían servido para aderezar unos tequilas.

En la soleada tarde del 30 de enero fuimos a ver el lugar en el que ocurrió uno de los peores crímenes que se recuerden.

Publicidad.