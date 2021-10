VIDEO: El golazo de Falcao al Barcelona para hundirlo más en la liga española

.Publicidad.

Las palabras se quedan cortas para describir la histórica carrera de Radamel Falcao García. Decían que estaba acabado, que no iba a volver a destacar después de su lesión de ligamentos y hasta que su ida al fútbol turco era la sentencia definitiva a su carrera.

Falcao nos demuestra una vez más que su ambición no tiene límites. Con 35 años no quiso irse a un destino exótico como James para llenar sus bolsillos de más dinero. Sacrificó las comodidades que tenía en Turquía para volver al fútbol español a pelear con el Rayo Vallecano por no descender. Su llegada no pudo ser mejor y ha demostrado que todavía tiene mucho para dar en la élite del fútbol.

-Publicidad.-

Luego de muchos años volvió a enfrentar al Barcelona y anotó el primer gol del encuentro que por ahora gana su Rayo por 1-0. 9 años después del golazo que ya le había anotado a los catalanes, volvió a anotar con su clásica jugada. Recibir en el área por derecha, enganchar para su zurda y arrinconar el balón al palo contrario.

Publicidad.