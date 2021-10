¿Por qué el 28 de octubre es el peor día para el día sin IVA?

.Publicidad.

Si lo que el gobierno busca con el día sin IVA es que la economía se reactive, no fue muy estratégico elegir el 28 de octubre para llevarlo a cabo. Es un día cercano al pago de la nómina, pero alejado al mismo tiempo. Es que a los colombianos de a pie les pagan el último viernes, o el primer lunes del mes.

A esta altura la mayoría ya no tiene un solo peso del sueldo anterior. Entre pagos de recibos, transportes, almuerzos, deudas… lo que queda ahora son los pequeños residuos de una nómina que ya se gastó.

Lo mejor habría sido poner el día sin IVA el fin de semana, con el sueldo recién pago. Como buenos colombianos, lo primero que hacemos con la nómina es salir a gastarla en lo que sea, así no se necesite, y con un día sin IVA, hasta el más ahorrador seguramente aprovecharía.

Claro, que sea mañana, el domingo o en un mes no afecta en nada. Así se tenga o no plata la gente va a salir a comprar, seguramente endeudándose con un crédito, o copando el cupo de las tarjetas. Solo que el gobierno tiene que ser más considerado con los ciudadanos y ponerlos a gastar cuando pueden, y no cuando cree que es más conveniente.

El gobierno no hace las cosas por azar, y si puso el día sin IVA el jueves antes del pago de los sueldos, debe ser porque le conviene de algún modo.

