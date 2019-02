“Ya no soy víctima, soy una guerrera”

Una mañana tranquila de julio, Saturnino se encontraba junto a Martha, su esposa, y sus pequeños hijos —Gisell de 5 años y Cristian de 3— en su casa en la vereda Nupias de Cartagena del Chairá. Habían pasado tres meses desde que la tragedia penetró la vida de la familia: la guerra arrebató sin piedad la vida del padre de Saturnino y aún por esos días seguían aprendiendo a vivir con el dolor de la ausencia de quien fue un gran padre, abuelo y suegro.

Sin embargo, esa mañana de julio algo pasaría: llegaron unos hombres en busca de Saturnino. Martha y él sospecharon que algo estaba mal y evitaron salir. Saturnino tomó a Gisell pensando que estos hombres tendrían compasión por la pequeña y evitarían hacer algún daño, pero no fue así. Los cobardes irrumpieron no solo en la casa sino en la tranquilidad de la familia y dispararon contra él sin importar que tuviera a su pequeña hija tomada de la mano. Gisell, que no entendía nada de lo que pasaba corrió, desesperada sin rumbo. Martha, impactada por esta escena tan macabra, quedó inmóvil. La vida se detuvo en ese momento para ella. Solo hasta que los vecinos llegaron alarmados por los disparos y el grito desconsolado que pegó, ella pudo reaccionar a lo que estaba pasando.

La vida para la familia y sobre todo para la pequeña Gisell no volvió a ser la misma. Hasta ese día Martha escuchó la voz de su pequeña, luego de esto y tal vez por el ruido tan fuerte de los disparos Gisell nunca más habló. Su voz tierna se enmudeció y sus oídos jamás volvieron escuchar. El conflicto y la guerra han dañado la vida y los corazones de muchas personas, pero a Martha Rocío, en cambio, la han llenado de esperanza, de amor y valentía. Vivió las vicisitudes del territorio, las enfermedades, el abono de su madre y el homicidio de su esposo, de tal manera que hasta su hija dejó de escuchar y de hablar. A pesar de vivir en carne propia tantas tragedias, esta última representó el final de su represión y el inicio de su lucha.

Se esmeró por aprender la lengua de señas para poder comunicarse con su hija y darle a ella las posibilidades de relacionarse con el mundo. A los 42 años, en Cartagena del Chairá, inició sus estudios de secundaria para que Gisell contara con una intérprete permanente. Con el apoyo de las mujeres de la Corporación Mujer Misterio de Amor que Da la Vida (Mumidavi), enseñó a estudiantes, profesores y cuidadores la lengua de señas y así mejorar el entorno de los que no hablan, ni escuchan. Otros niños y niñas sordos como Karen Tatiana, Denis Rocio, Jonis y Gerson también gozaron de la fuerza y el entusiasmo de Martha.

Las mujeres de Mumidavi hoy son bachilleres y algunas inician sus carreras profesionales. Martha fue una de ellas. Se inscribió en la universidad para apoyar a su hija en el proceso de aprendizaje y hoy es profesional en psicología. Da gracias a Dios por su hija, porque fue y es su fuerza para salir adelante y ser una mujer que sueña, trabaja y lucha por un entorno inclusivo, respetuoso de las personas con discapacidad.

Martha Rocío participa del Comité Local de Discapacidad para interpretar a los representantes sordos, trabaja para que haya inclusión laboral para los sordos, acompaña los procesos de mujeres víctimas de violencia de género, participó en la creación del Observatorio de Violencia de Género en Cartagena del Chairá y es miembro de la Mesa Municipal de Mujer.

La tarea continúa, Gisell ahora es madre de una niña, la cual a sus 21 meses, con la enseñanza de su madre y abuela, está aprendiendo la lengua de señas, por eso para Martha cada día es un milagro.

