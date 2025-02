Vicky Dávila, una candidata producto de la maquinaria mediática

Por: Martín López González |

febrero 20, 2025

En lo que va corrido del mes de febrero, al mismo tiempo se originaron varios hechos que aparentemente no están relacionadas, pero que viéndolos más de cerca es la misma matriz mediática. Se trata de posesionar en el imaginario colombiano, que hay una candidatura presidencial totalmente alejada de la clase política, sin contaminación, que está siendo la sensación y por la cual la gran mayoría votaría en 2026. En la entrevista en la FM radio a Iván Duque el 10, la entrevista en CNN a Vicky Dávila el 12 y la encuesta publicada por la empresa Guarumo el 14 se anuncian algunas perlas en esa dirección.

El expresidente Duque, aunque pertenece al Centro Democrático, manifestó que Vicky Dávila tiene una gran propuesta y que conecta con la gente, lo que es clara muestra que sus propios precandidatos no se pueden tomar en serio. En la entrevista en CNN, conseguida sin duda alguna por sus tutores Gilinski, la candidata alcanzó a hacer dos propuestas: “si llego a la Casa de Nariño se terminan los procesos de paz y se reestablecen las relaciones con Israel”. Es notorio que el único propósito de esta entrevista fue atacar al gobierno de Petro, sin expresar ningún tipo de indicador. No tiene una visión de país, habla de los políticos de siempre, sin mencionar a Uribe ni a Duque y hace lo mismo al tratar de sembrar el miedo para ganar votos.

La respuesta de cuáles serían sus fuentes de financiación, fue lo más ingenuo jamás escuchado: “todo lo he pagado con mis tarjetas”. Al igual que al preguntarle por su relación con la clase política, no mencionó que ella es parte del clan Gnecco y que es una candidata respaldada por el emporio económico de los Gilinski. El periodista de CNN, Fernando del Rincón, a pesar de que literalmente la desnudó cuando le dijo que ella no estaba preparada para ese reto, no fue contundente al profundizar sobre sus nexos. Ella se sorprendió con algunas preguntas que la dejaron sin discurso, lo que demuestra que la candidata es más ingenua de lo que se cree y está muy lejos de ser lo que Colombia necesita.

La encuesta de Guarumo S.A.S. que se realizó entre el 10 y el 13 de febrero, entrevistó a 2.140 personas en las principales ciudades de Colombia, la ficha técnica no dice los estratos. De acuerdo con los resultados publicados, la periodista Vicky Dávila encabeza la lista con el 15.1% de intención de voto; en segundo lugar el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, con el 11.9%, seguido muy de cerca por el excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien registra el 11.5%. En el cuarto puesto, con el 7.1% fue para el voto en blanco. Es ya conocido que Gustavo Bolívar no va a ser candidato.

Los resultados de las encuestas de Guarumo siempre son recibidos con desconfianza, sobre todo en este caso que el mismo Duque prácticamente le hace propaganda a Vicky, por la cercanía de esta empresa con el expresidente. Esta firma fue creada por Víctor Muñoz, nombrado por Iván Duque como consejero para la Innovación y Transformación Digital en el 2018. Muñoz abandonó su cargo de director de Estudios en Guarumo cediendo sus acciones de la compañía a familiares y siempre se caracteriza por manipular la información.

Esta firma encuestadora llegó al colmo del desprestigio en la primera vuelta de las pasadas elecciones presidenciales. En ese entonces sacó una encuesta que daba un empate técnico entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Diferentes dirigentes políticos de todo el espectro criticaron esos resultados. Es bueno recordar el trino de Sergia Fajardo: “Siempre he aceptado los resultados de las encuestas, así tuviera algunas dudas. Pero hoy tengo que decir: “Algo huele mal”. Es peligroso lo que está ocurriendo porque las utilizan para influir en la opinión y desvirtuar el sentido de la competencia política. Alarmas prendidas”. Al ni siquiera pasar Fico a la segunda vuelta, evidenció la seriedad de Guarumo. ¿Dirá lo mismo hoy Fajardo de los resultados del más reciente sondeo de opinión que lo ubica prácticamente en un segundo lugar?

