Veo al país atascado

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista. El gigantesco escándalo que se ha causado con el gobierno de Petro, Armando Benedetti y la señora Sarabia es un hecho muy problemático y deslegitimador, porque las acusaciones del señor Benedetti son violentas; que consiguió más de 15.000 millones de pesos para campaña, que entraron sin los debidos filtros, que en síntesis las relaciones con el señor Maduro no fueron las mejores.

Eso ha despertado sospechas de todas partes. El fiscal aprovechó para iniciar un proceso contra la señora Sanabria. Seguramente de allí se pueden derivar muchas cosas. Petro no la va a tener fácil con Benedetti, pero como este es un país hipercorrupto no creo que Petro caiga. Quién lo va a tumbar. A mí me parece que el hecho cobra fuerza en la medida en que Estados Unidos decida intervenir. Pienso que Petro sí va a perder gobernabilidad y va a la va a tener mucho más dura en las elecciones regionales.



La derecha nuestra es desorganizada, es fraccionada, es otro caos. Entonces el país quedó en una situación muy parecida a la del 8.000 de Samper.



Se creyó que Petro iba a hacer la reforma, ya las reformas quedan bloqueadas. Además las intentó hacer con un método equivocado, como dije en la charla pasada, dando mermelada y haciendo lo mismo que hacían los otros. Creo que esto es un punto grave de quiebre, pero quedan tres años. Veo la situación muy complicada para el manejo de la gobernabilidad del país. Que las reformas no se van a poder dar, así él salga a hacer marchas y lo que quiera. Veo el país atascado. Muy grave lo que ocurrió y eso muestra que esto es un estado colapsado y un régimen político que no tiene solidez ninguna.

-Publicidad.-