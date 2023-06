Ya no sabe cómo llamar la atención: Epa Colombia se llenó los dientes de diamantes

.Publicidad.

La controversial influencer, Epa Colombia, lleva varios años en el foco de la opinión pública, pues fue acusada de lavar dinero, se dictó su sentencia por el daño al TransMilenio, terminó con su ex novia para iniciar una nueva relación con un amor de su pasado, se la vive discutiendo con otra influencer, Yina Calderon y otros asuntos más. Por estas razones, la también empresaria se ha hecho una mala reputación que la precede en las redes sociales.

A pesar de todo lo anterior, Epa Colombia, ha intenta ofrecer otro tipo de contenido a sus poco más de 5 millones de seguidores y también sube bastantes historias a su perfil de keratinas. Poco a poco ha ido modificando la percepción negativa que se tiene de ella. Este fin de semana, subió algo que impactó a muchos, un retoque estético poco usual. Se incrustó 80 diamantes en los dientes: “Amiga, me puse 80 diamantes en los dientes esta mañana ¿La doy, no la doy? Me encanto, a ti ya te muestro el video, ya tenía hace un tiempo, pero me puse más linda”, dijo a sus seguidores.

Dicho procedimiento estético, se presume es bastante caro, pero la influencer y empresaria cuento con un amplio capital que utiliza para diversos ‘gusticos’. No obstante, algunos internautas no estuvieron muy de acuerdo: “Seria bueno un implante de cerebro”, “Cuando sales del barrio, pero el barrio no sale de ti”, “Gente que ya no sabe qué hacer con el dinero y hace estas estupideces, como si no hubiese gente que necesita en Colombia” o “Tanto niños muriendo de hambre y ellos nunca ayudan forman una fundación para que ayuden”, fueron algunos de los comentarios. Criticandola por no utilizar su poder adquisitivo en otras cosas y porque sus nuevos dientes no son del gusto de todos.

