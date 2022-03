Venezuela: el nuevo deseado por Europa, y nosotros ahí haciendo jetas

Por: Manuel Enrique Estevez |

marzo 14, 2022

Con estos amiguis…

Seamos aterrizados y realistas: ¿quién de los dos interesa más a Estados Unidos? ¿Colombia, que no le da sino problemas de narco metiéndoles cocaína todo el tiempo, o Venezuela con las reservas de petróleo más grandes a nivel mundial y que hoy está bajo la influencia rusa-china?

No hay que saber mucho de geopolítica para concluir que a nosotros nos tienen para fastidiar a Maduro y bien que lo estamos haciendo y a Venezuela para que los provea del petróleo no solo para ellos y sus aliados en el mundo, sino para que sus inmensas reservas no sigan en manos de los países hostiles a ellos.

Por eso mientras Duque insulta a Maduro tratándolo con los peores calificativos, sacando pecho para hacerse notar ante Estados Unidos, estos se reúnen con Maduro y tratan de suavizar el lenguaje sin importarles lo que diga o piense el vecindario.

Por lo tanto, la repentina invitación de Biden al recibir a Duque es lo que llamamos “contentillo” y nos mete sin pedirlo en un club de amigos especiales, cuya única ventaja es la de vendernos armamento que no necesitamos porque “lo regalado” es la chatarra que les ha sobrado de sus pocas exitosas guerras.

En conclusión; somos una república bananera un poquito más adelantada que Haití, sin peso específico, pero que tenemos un muy buen amigo rico al que nos encanta hacerle mandados, así nos tengamos que pelear con nuestros hermanos.

Si se agrava la situación entre Rusia y Ucrania, toda Europa sin tapujos le llegará al antiguo dictador venezolano a enaltecerlo, olvidándose de todo lo pasado y descongelándole sus fondos hoy embargados para que restablezca su producción.

Lo malo es que ya hay empresas chinas operando muchos de esos campos y nosotros ahí haciendo jetas.