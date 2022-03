Nuestra querida extrema izquierda

Por: Michael S. Ceaser |

marzo 14, 2022

Yo siempre he sido de la izquierda, pero moderada, porque creo que el Gobierno debe redistribuir la riqueza para que los que no tienen la ventajas de los ricos tengan educación, salud y oportunidades. Creo también que hay que defender el medioambiente y los derechos de las mujeres y las minorías. Y muchas otras cosas.

Sin embargo, me da verguenza ser de la izquierda cuando veo cómo se está comportando nuestra extrema izquierda frente a esta sangrienta e injustificable invasión rusa a Ucrania, su pequeña e inofensiva vecina democrática.

Tomo como ejemplo el Seminario comunista Vox. En un número reciente, Vox denunció no al ejército ruso, que está bombardeando ciudades, masacrando a civiles y peligrando al mundo con una catástrofe nuclear, pero más bien a la OTAN (La Organización del Tratado del Atlántico Norte), la alianza que está apoyando a Ucrania, la víctima de Rusia. Pero el simple hecho de defender a un país asesino no es todo: Es imposible entender el razonamiento de Voz. Voz denuncia a la OTAN por ser 'un negocio,' lo cual sin duda tiene mucho de verdad. ¿Pero la industria armamentística rusa, que está pulverizando a Ucrania, no es un negocio también, y un negocio muy feo y inético? ¿Con qué logica Voz denuncia a un lado pero no al otro?

¿Cómo es posible que para Voz los negocios de armas sean malos si son de países occidentales, pero buenos si son de Rusia?

El número siguiente de Voz repite como loro las mentiras del Kremlin. ¡Dice que Ucrania es un estado fascista! Como casi todos los países, Ucrania sí tiene extremistas, igual que tiene la misma Rusia. Pero Ucrania es una joven democracia, con libertades de expresión y de la prensa (libertades que Putin ha extinguido en Rusia, que es cada ves más totalitaria. La prueba de que Ucrania no es fascista es el hecho de que su valiente presidente Zelinsky es judío) una situación poco probable en un país fascista.

¡Voz dice también que Ucrania era algún tipo de amenaza contra Rusia!

¿Qué amenaza significaba la pequeña Ucrania a la Rusia, la cual el mismo Putin describe como 'un poderoso estado nuclear.' Ucrania ni siquiera ha podido reconquistar a sus pequeñas provincias rebeldes apoyadas por la misma Rusia.

Aparte de ser mentirosa, esta lealtad ciega de la extrema izquierda hacia la Rusia es también una absurdidad ideológica. Voz es supuestamente comunista, pero la Rusia de hoy es altamente capitalista. Voz es supuestamente antiimperialista, pero Rusia ha invadido a varios de sus pequeños vecinos, aparte de intentar dominar a una gran parte de África utilizando su oscura empresa paramilitar 'The Wagner Group'.

Eso sin mencionar la historia de Rusia cuando se llamaba la Unión Soviética (la URSS) y ocupaba Europa Oriental con mano de hierro.

Esta lealtad ciega e irracional de la extrema izquierda hacia la Rusia me recuerda a la lealtad de la extrema izquierda de hace 70, 80 y 90 años hacia la antigua Unión Soviética. En esa época también muchos expresaban una lealtad ciega, ignorando las atrocidades masivas de Estalin.

Pero si esa lealtad era igualmente ciega y fea, la antigua URSS era, al menos, comunista. La Rusia de hoy es hipercapitalista y no tiene nada de revolucionario, lo cual a uno le hace preguntar ¿Cómo llegó a esto un periodico comunista?

Voz ve el mundo al revés: la democracia es fascista y la dictadura imperialista es buena ¡una perspectiva muy orwelliana!

¿Y será que Gustavo Petro, el candidato presidencial de Voz y líder del Partido Colombia (supuestamente) Humana denunciará al atropello Ruso? Hasta ahora, Petro se ha limitado a decir que Colombia no debería tomar parte en este conflicto.

¿Será que Petro tampoco puede distinguir entre el bien y el mal?