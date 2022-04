Utopía y ciencia ficción en "Hablemos claro del Pacifíco"

Por: Oscar Seidel |

abril 28, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Seis de los ocho candidatos a la Presidencia de Colombia estuvieron este domingo 24 de abril del 2022 exponiendo sus propuestas para el occidente del país en un "gran debate" para la región. Esto se vivió durante el debate "Hablemos claro del Pacífico", que se transmitió por el canal regional Telepacífico y otros medios de comunicación regionales y nacionales. El debate tuvo una duración de dos horas, tiempo en cual los aspirantes a la Presidencia respondieron a temas como seguridad; economía; temáticas sociales; infraestructura y preguntas de los televidentes.

En el encuentro estuvieron John Milton Rodríguez, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Enrique Gómez Ingrid Betancourt, y Luis Pérez.

El "gran debate" se ocupó de temas que no tienen nada que ver con el problema social de una región. Su nombre del Pacífico, se sigue utilizando para rotular eventos como el presente, para intentar mostrar una unidad regional que en realidad no existe.

Así respondieron a algunas preguntas que les formularon:

1. John Milton Rodríguez

Estableceremos el plan maestro de ciudades para el litoral Pacífico de Colombia, son

52 ciudades que requieren el apoyo y por fin tendrán la atención que demandan. Buenaventura va a ser el Plan Piloto, que descansa en convertir ciudades como

Buenaventura no en un puerto con ciudad, sino en una ciudad que tenga un puerto.

El protagonismo debe ser la ciudadanía, la libertad económica, la garantía de un puerto moderno, que profundicemos quince metros el dragado, y tengamos la oportunidad de recuperar el 30% de comercio que perdimos.

-Publicidad.-

2. Federico Gutiérrez

Vamos a culminar la construcción de la vía Buga – Buenaventura; adicionalmente, llevaremos a cabo la construcción de la vía Mulaló–Lobo Guerrero, y avanzaremos en la vía Popayán-Pasto–Rumichaca.

De igual manera, indicó la profundización del puerto de Buenaventura donde actualmente está a 13.5 metros; sin embargo, se habla de una posibilidad

de realizar un dragado de 16 metros. Consolidaremos una gerencia especial para la región Pacífica, que articule todas las acciones del Gobierno nacional, regional y local, y al mismo tiempo una consejería para recuperar a Cali en cada uno de los factores, dejar la viabilidad de todas las obras necesarias en términos de competitividad.

Al mismo tiempo, que estén incluidos también los sistemas de acueducto y saneamiento, y en términos sociales, cero hambre, en jóvenes garantizar gratuidad educativa. Se seguirá implementando el subsidio de empleabilidad en un 25% para las personas que reciban un salario mínimo; con la posibilidad de que este se extienda por los cuatro años de gobierno.

Además, invertiremos en obras de infraestructura, pues con cada billón de

pesos, se estarían cubriendo 31 mil empleos. En el caso del tema de la inflación, sostuvo que en el país se pasará de tener 1 billón en inversión para vías terciarias, a tener cerca de 3 billones.

3. Sergio Fajardo

Tenemos un conocimiento muy claro de esta región: Uno, en el departamento del Chocó, recuperación total. Dos, en el Valle del Cauca, hay un punto central, Buenaventura, y al mismo tiempo acompañaremos a Cali con el modelo que nosotros diseñamos. Tres, en el departamento del Cauca, un plan de concertación con la presencia del Gobierno nacional, encabezado por mí, para convocar a los tres grupos: indígenas, afro, y campesinos, para hacer el gran diálogo para resolver el gran problema que tiene el Cauca.

Además, la implementación de un "Plan de empleo de emergencia", que se centrará en los municipios con mayor tasa de desempleo; articular un programa de infraestructura de servicios públicos y el plan de alimentación escolar.

De igual manera, bajo el programa "Jóvenes en acción", se espera incrementar los

recursos, para que estos no desistan del sistema educativo; y así poder presentar más

oportunidades de empleo en un futuro.

Publicidad.

4. Enrique Gómez Martínez

Esta importante región del país tiene tres de las cincuenta ciudades más inseguras y violentas del mundo a las que atenderemos con: Plan de choque contra la criminalidad urbana y rural; aumento del pie de fuerza en las ciudades; transformación de la acción policial; fuerzas de despliegue rápido en las zonas rurales; comando vial técnico y táctico para protección de los ejes viales; no confío en la policía judicial y el CTI en esta región. Fumigaremos con glifosato y orgánicos para que se acabe el crecimiento de los cultivos ilícitos en esta región.

5. Ingrid Betancur

El primer día de mi gobierno vamos a reestructurar la administración con un Ministerio de las Regiones que va a tener una dirección descentralizada en Cali para encargarse de revivir el Plan Pacífico; los recursos se desaparecieron, tenemos que ir a buscarlos y vamos a crear un plan integral que incluya infraestructura, seguridad, y educación.

Esos son los retos primordiales, esto implica pensar de manera diferente, que todos

nos comprometamos a que la periferia vuelva y pueda ser el centro de una gran política de integración para todo el país.

6. Luis Pérez

En los primeros cien días de gobierno haremos una comisión inmediata para trabajar

sobre el metro para Cali y que se junte con todos los trenes de cercanías para que Cali

vuelva a ser una ciudad líder y grande, no solamente en Colombia sino del mundo.

Se consolidará la iniciativa de la creación de lo que se llamaría Neo Banco que se

encargaría de prestar con un bajísima cuota de intereses y sin codeudor, para ofrecer capital de trabajo de los pequeños empresarios y así generar empleo.

Propongo la creación de 50 estaciones portuarias para constituir servicio de pasajeros a lo largo de la costa del Pacífico.

Preguntas rápidas en tema de seguridad: ¿Está de acuerdo con el porte legal de armas sin restricciones especiales?

John Milton Rodríguez - No

Federico Gutiérrez - No

Sergio Fajardo - No

Enrique Gómez -Si

Luis Pérez - No

Ingrid Betancourt - No

¿Está de acuerdo con la prestación del servicio militar obligatorio?

John Milton Rodríguez - Si

Federico Gutiérrez - No

Sergio Fajardo - Si

Enrique Gómez -Si

Luis Pérez - No

Ingrid Betancourt – Si

¿Usted apoyaría una mesa de dialogo con el ELN?

John Milton Rodríguez – Se abstiene

Federico Gutiérrez – Se abstiene

Sergio Fajardo - Si

Enrique Gómez -No

Luis Pérez - No

Ingrid Betancourt – Si

¿Está de acuerdo con la erradicación de los cultivos ilícitos mediante aspersión área con glifosato?

John Milton Rodríguez – Si

Federico Gutiérrez – Se abstiene

Sergio Fajardo - No

Enrique Gómez -Si

Luis Pérez - No

Ingrid Betancourt – Si

¿De ser necesarios, apoyarían la militarización de ciudades si los mandatarios locales así lo requieren?

John Milton Rodríguez – Si

Federico Gutiérrez – Si

Sergio Fajardo – Si

Enrique Gómez -Si

Luis Pérez - Si

Ingrid Betancourt – Si

Preguntas rápidas en tema de economía

¿Está dispuesto a garantizar la autonomía del Banco de La República para manejar la tasa de interés, de tal forma que se pueda controlar la inflación?

John Milton Rodríguez - Si

Federico Gutiérrez - Si

Sergio Fajardo - Si

Enrique Gómez -Si

Luis Pérez - Si

Ingrid Betancourt – Si



¿Estaría usted de acuerdo en mantener la extensión tributaria de los días sin IVA, a pesar de las implicaciones que esto trae en el recaudo de rentas para el Estado?

John Milton Rodríguez - Si

John Milton Rodríguez - Si Federico Gutiérrez - Si

Sergio Fajardo - No

Enrique Gómez - No

Luis Pérez – Se abstiene

Ingrid Betancourt – No

¿Cree que es necesario realizar una reforma pensional?

John Milton Rodríguez - Si

Federico Gutiérrez - Si

Sergio Fajardo - Si

Enrique Gómez -Si

Luis Pérez - No

Ingrid Betancourt – Si

¿Presentaría durante su gobierno un nuevo proyecto piloto de Fracking?

John Milton Rodríguez – Se abstiene

Federico Gutiérrez – Se abstiene

Sergio Fajardo - No

Enrique Gómez -Si

Luis Pérez - No

Ingrid Betancourt – No

¿Está de acuerdo con la implementación de una renta básica?

John Milton Rodríguez - No

Federico Gutiérrez - Si

Sergio Fajardo - Si

Enrique Gómez -No

Luis Pérez - Si

Ingrid Betancourt – Si

Al culminar el "gran debate" quedó la sensación de estar escuchando propuestas utópicas, y que para el Pacifico, algunos de los candidatos presentes no dieron soluciones serias y viables.