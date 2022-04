El liberalismo está con Fico: la ofensa de Petro

Petro no sabe cómo darle la cara al electorado colombiano, puesto que el escándalo del perdón social nos dijo quién realmente es: un lobo vestido de oveja

abril 29, 2022

En palabras de Goethe, ese gran maestro de la literatura almena, “la inteligencia y el sentido común se abren paso con pocos artificios”. Es muy cierto lo que dice el autor de Fausto, porque cuando todo está decantado, como en el caso de una mala elección, las razones sobran para no caer el error y lamentarse después.

Sin embargo, a Gustavo Petro tener sentido común es un pecado. Cree que su candidatura presidencial representa el verdadero cambio, y no apoyarlo, según su tonta narrativa socialista, es perjudicar más al país. Tremenda payasada.

Por eso, en las últimas horas, arremetió contra el expresidente Cesar Gaviria, el líder oficial del liberalismo colombiano, así dentro de esa colectividad se vislumbren algunas manzanas podridas que debería expulsar por apoyar la propuesta desgraciada del Pacto Histórico –que más que histórico es catastrófico para el futuro del país–.

Era de imaginar que Gaviria, en su calidad de líder de partido, tenía que sopesar muchas cosas, como por ejemplo la estabilidad social de una Colombia bastante fracturada, por lo que no podía dejarse llevar por las exigencias de unos cuantos copartidarios, todos ellos dispuestos a venderle el alma al diablo por unas cuantas migajas.

Su deber consistía en estar del lado del bien, condenando el populismo –que muy bien visualiza en Petro– y adhiriéndose a la candidatura más sensata: la de Federico Gutiérrez.

Podemos condenar a Gaviria por lo que sea, si es que realmente no congeniamos con él, pero no podemos negar que sentido común no le falta en estos momentos tan preocupantes para nuestra democracia.

Según mi humilde opinión, a diferencia de Ernesto Samper, pudo reconocer a tiempo que el líder de la Colombia Humana es un declarado comunista, y que quiere envolver a todo el mundo con un discurso aparentemente democrático.

Entendió, gracias al ejercicio de la razón, que los colombianos no necesitan caer en el caos para reconocer el mal, sino que es mucho más fácil interpretar lo que realmente está sucediendo: el caos toca a nuestras puertas y nos está diciendo que podemos evitarlo. Por eso se celebra la determinación que tomó, así Petro diga que el liberalismo le dio la espalda y quiera enlodar el buen juicio de los demócratas.

Como sabe que políticamente está solo –nadie puede afirmar que el partido Verde o el Polo suman mayorías– se aferrará a esa juventud anarquista que, por más violenta que sea, no lo va hacer presidente.

Necesita del voto inteligente, y ese voto hoy no le pertenece. Así sepamos que el uribismo fracasó, es mucho más terrible aguantar hambre y dejar que esta bella tierra sea una sucursal del gobierno venezolano. Esto hace a Fico el candidato del que verdaderamente le interesa el país.

Para reflexionar. Se demoró mucho la derecha para unirse en favor de Fico, permitiendo que el discurso comunista calara hondo en algunos incautos. Sin embargo, se perdona esa demora, siempre y cuando se trabaje duro para la segunda vuelta consiguiendo los votos que se requieren para enterrar a Petro, que por estos días no sabe cómo darle la cara al electorado colombiano, puesto que el escándalo del perdón social nos dijo quién realmente es: un lobo vestido de oveja.