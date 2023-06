Uribe, Santos, Gabo y Francia Márquez entonan un cancionero político

Por: Diana van Gompel de Romero |

junio 02, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Estas serían las canciones preferidas de algunos de nuestros compatriotas, metidos a políticos y no olvidemos reírnos pues la risa continúa siendo la mejor medicina en los tiempos difíciles…

Si por tu juventud no reconoces las melodías, ¡búscalas y escúchalas!

-Publicidad.-

SANTOS Y GARCÍA MARQUEZ

We Are The Champions (Queen), my friend!

Publicidad.

IVÁN DUQUE

Caballero de fina estampa, (Chabuca Granda) un lucero. Quién te pudiera borrar….

ÁLVARO URIBE VELEZ

(Villancico clásico de autor desconocido) Venid pastores al ubérrimo sagrado que en medio del ganado veréis al niño Dios! Cubierto de esplendores del campo a la llanura…

Por el día en que llegaste a mi vida, Paloma querida (José Alfredo Jiménez), me puse a brindar… Me sentí superior a cualquiera pero al ver que no pude me dio tanta rabia que en el negro camino quedé.

ERNESTO SAMPER

Hoy Quiero Confesarme (José Luis Perales) Por si hay alguna pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mi, hoy quiero confesarme. Por matar los rumores de aquella esquina… Que me hicieron a veces tanto daño… Hoy quiero confesarme.

LOS CHANCLETEIROS DEL REMANSO

Y Les Dieron (Joaquín Sabina) Fue en un pueblo con río una noche después de un concierto, y les dieron a uno, a dos, y les dieron a tres y los clientes del bar se fueron muriendo uno a uno. Luego todo pasó de repente, la bala en su espalda y desnudos al anochecer los encontró la prensa y a tu pueblo el azar otra vez lo llevó!

MIGUEL URIBE TURBAY

Little Angel

Quiero ser Grande Ya! (Canciones Infantiles)

No comment

LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO

El vivo vive del bobo (Peter Manjarres) el bobo no tiene nada! El mundo lo tiene todo y el resto no tiene nada!

ANDRÉS PASTRANA

Padre e hijo (Oscar de León) Cuando tu empezaste en el 72 yo todavía estaba en pañal… lo que quiero, padre mío es ser como tú! Y del fondo de botella quisieron hacer un rubí!

LA CABAL

Barbie girl (Aqua) hoy soy lo que quiero ser, fantasiosa, divertida, soñadora, tierna, Barbie girl.

FRANCISCO BARBOSA

Presidente (Morodo con Newton) Eh, yo también quiero ser presidente, es un negocio que hoy en día es muy pudiente, solamente tengo que engañar a la gente y no preocuparme de que el mundo es diferente.

CESAR GAVIRIA

Gavilán Pollero (Romero Armendáriz) Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla, Gavilán Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero (Síganle muchachos!)

ROY BARRERAS

Te dejo la ciudad sin mi. (Mario Gareña) Me voy a andar el mundo sin ti. Te dejo el corazón también. Donde iré no estarás….

ZULUAGA Y FICO

Marionetas de Cartón (Franco, Valdés y Momy, Los Iracundos) Somos dos marionetas que nos queremos porque todo es ficción, el destino es la mano que nos da vida y nuestro amor tan solo es una función. No lloren, no lloren marionetas de cartón, las penas del alma le hacen mal al corazón!

IRENE VÉLEZ

Se fue la luz en todo el barrio (Juanes) Prende la vela que la fiesta no se apaga!

FRANCIA MÁRQUEZ

La Envidia (Diomedes Díaz) La envidia es un mal sobre la tierra Dios mío dame paciencia con tantos envidiosos, porque cuando la persona es buena si ven que uno prospera se ponen trabajosos…

SERGIO FAJARDO

Nos Quedamos Dormidos (Alci Acosta) La noche trae recuerdos, recuerdos de nuestro idilio… Y nos quedamos dormidos..

Y cuando la pandemia le quitó la magia…(Haroon Rashid)

BELISARIO BETANCUR

No hay canción… la música lloró!

La nieve se derramó, el barro arrasó…Los justos pagaron por los pecadores y al palacio nadie volvió…

Continuará….