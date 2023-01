Urge la cooperación bilateral

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La reunión de cumbre de la CELAC en Buenos Aires la semana pasada fue una respuesta adecuada a la profunda crisis del modelo de globalización imperante desde el Consenso de Washington de 1989 y que decidieron dinamitar los propios Estados Unidos, alarmados por el inesperado descubrimiento de que China ya estaba obteniendo mucho más beneficio del que ellos habían obtenido hasta la fecha. Cierto, el modelo podría recomponerse en un futuro si Washington se sale con la suya y se deshace manu militari de la competencia china y de paso de la rusa. Pero, mientras eso ocurre – si es que ocurre- está decidido a partir al mundo en dos grandes bloques hostiles e irreconciliables y por todo el tiempo que haga falta.

A mí me caben pocas dudas de que la mejor respuesta que podemos dar a esta coyuntura turbulenta los países débiles y subalternos es unirnos para buscar juntos salidas a la misma, que por lo menos impidan perder lo poco o mucho que ya hemos ganado. Por eso me alegra que gobernantes, presidentes y enviados especiales de los 33 países de la Confederación Económica Latinoamericana y del Caribe se hayan visto la cara en la capital argentina, hayan intercambiado ideas y experiencias y reafirmado su voluntad de seguir juntos en busca de soluciones a los problemas comunes que los afectan. Pero desde luego no basta. Porque, como dijo el presidente Gustavo Petro, hay que dar pasos concretos e inmediatos para llenar de contenidos esa voluntad y esos deseos de unidad y cooperación. Él insistió en que dichos pasos deberían estar orientados por el propósito de combatir el cambio climático, empezando por la preservación de la Amazonía, tan amenazada.

Mi apoyo a dicho enfoque no se contradice sin embargo con la importancia que le asigno a una decisión concreta y a una propuesta compartidas por la Argentina y Brasil, dos de las economías más potentes de América Latina, adoptadas en el marco de la cumbre de la. La decisión es la de completar de manera inmediata el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner que llevará gas desde el enorme yacimiento de gas de Vaca Muerta hasta Buenos Aires y de emprender el diseño y la construcción de un segundo tramo destinado a transportar ese gas hasta el Brasil. La propuesta de crear una moneda común, que al igual que el euro, sirva para cimentar, fortalecer y potenciar la unidad latinoamericana. La de la Patria grande, como se suele decir en Argentina. No hay que olvidar que fue el presidente de Venezuela Hugo Chávez quien primero lanzo esa idea -en el contexto de la creación de Mercosur- aunque desgraciadamente sin mucho éxito. Ahora parece sin embargo que su idea tendrá mejor aceptación debido tanto a los cambios arriba anotados en la escena global como sobre todo a la decisión y el entusiasmo con que la apoya el presidente Lula.

Nosotros, en cualquier caso, no podemos quedarnos de brazos cruzados sino por el contrario ponernos manos a la obra de inmediato en términos que ya esbocé en una pasada columna titulada provocadoramente “Una segunda Venezuela”. En ella proponía una asociación estratégica bilateral con el país hermano, orientada a beneficiarnos mutuamente de las enormes reservas petroleras y gasíferas venezolanas – las más importantes de toda América – y de nuestros recursos agropecuarios y nuestra larga experiencia industrial. O sea, de lo mejor que cada uno tiene.

En acuerdo con los venezolanos estableceríamos un régimen tributario especial para el intercambio de bienes y servicios entre los dos países, que realizaríamos en pesos y bolívares a tasas mutuamente acordadas. Incluyendo en ese régimen al gas, el petróleo, la gasolina y el resto de los derivados utilizados como insumos por la agricultura y la industria. Y teniendo en mente la posibilidad de crear en el mediano plazo una moneda común y, en el largo plazo, adoptar para dicho intercambio la moneda común latinoamericana propuesta por el presidente Lula.

Parafraseando el lema de la legendaria revista Alternativa, el camino es largo, empecemos ya.