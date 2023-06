Unir el Pacífico con el Atlántico (de Tumaco a Brasil) ¿Es viable el proyecto?

Por: Pablo Emilio Obando A. |

Pocos seres como el ingeniero Gerardo Rosero Pérez para mantener viva y vigente una idea o un proyecto. Durante muchos años y décadas su palabra se ha dedicado a mantener viva una idea que surgió en la mente visionaria de un colombiano al que no le alcanzó el tiempo para ver cristalizada su iniciativa.

En cada charla, conferencia, presentación o tribuna diserta sobre la necesidad de pensar, proyectar y concretar un “Puerto de Aguas Profundas en Tumaco y un Corredor Intermodal Tumaco-Puerto Asís-Belén Do Para Brasil. Hace muchos años el ingeniero Rosero Pérez se interesó por la iniciativa del general Rafael Reyes, quien fuera presidente de Colombia (1904-1909), de un corredor Intermodal Tumaco-Puerto Asís-Belén Do Para Brasil. Esta iniciativa que nació hace 150 años, precisamente en Popayán, en donde vivió y se casó el explorador, abogado, militar y político boyacense, la retomó el ingeniero Rosero, quien, por sugerencia del periodista Mariano Ospina Hernández, en 1964 comenzó la investigación y recopilación histórica y técnica, que ha sido presentada en diversos foros y escenarios nacionales e internacionales”.

Justamente, “La Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, se interesó de manera especial por considerarlo como un proyecto estratégico de desarrollo y paz, localizado en la frontera sur, catalogada como la de mayor conflicto en Colombia debido a los extensos cultivos de uso ilícito. Rosero Pérez, reconocido consultor de desarrollo regional, presidente de la Corporación Panamazónica, es un convencido de este proyecto que integrará las regiones Pacífica, Andina y Amazónica”.

Desde Tumaco hasta Brasil y lograr que El Atlántico y el Pacifico se conecten permitiendo lazos comerciales y corredores turísticos que dinamicen las relaciones entre estos países al tiempo que concreta ese viejo sueño de superar distancias en medio de ese ramaje americano que se constituye en un verdadero pulmón para el mundo. Un anhelo que se mantiene vigente gracias a la tenacidad de este ingeniero que no cesa de clamar la inaplazable necesidad de concretar y viabilizar esta propuesta.

En un destacado trabajo de grado de la Universidad de Nariño del año 2011 de la ingeniera Andrea Casanova e intitulado “Corredor intermodal Tumaco - Manaos - Belem Do Pará - sus implicaciones en el desarrollo económico del Municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Informe final de Trabajo de Grado. Universidad de Nariño, San Juan de Pasto”, se aprecia la importancia de un proyecto que requiere de mentes visionarias, gobiernos capaces y una opinión publica conocedora e interesada: “El corredor intermodal Tumaco Manaos Belém Do Pará, es un proyecto importante que hace parte de un paquete de iniciativas de Integración Regional de Sur América (IIRSA), es un intento de acercamiento Colombo- Brasileño. Este corredor empieza en la región Andina hasta llegar a Pasto descendiendo por la cordillera hasta Mocoa-Puerto Asís-Puerto Leguizamo sobre el rio Putumayo para seguir por el Amazonas hasta Belém Do Pará. Para Colombia es promisorio integrarse comercialmente con un país como Brasil, que es la séptima potencia económica del planeta, también busca reducir el conflicto armado en los ejes de influencia de Nariño, Putumayo y Amazonas, zonas que tienen presencia de grupos al margen de la ley. El corredor implica la conectividad regional, nacional e internacional, por lo tanto, dinamiza la economía del país. Para Tumaco en el Pacifico implica el mejoramiento y modernización del puerto mercante y el mejoramiento de la vía Tumaco Pasto, con lo que el flujo de personas y mercancías seria mayor. Por otro lado, el interés de Brasil es comercial dado que busca promover el desarrollo de unas de las regiones más pobres del país como es el Nordeste Brasilero, pero que tiene mucho potencial, y el gobierno le apuesta fuertemente al turismo, además desea tener acceso al Pacifico para sacar la producción cerealera y satisfacer la demanda de china. Dado lo anterior este proyecto beneficia a ambos países, para Colombia será interesante en la medida en que las políticas se ajusten a las necesidades de cada región”.

Al respecto existen innumerables estudios que permiten apreciar no solo la viabilidad del proyecto sino su importancia e impacto en las economías de las dos naciones, que al beneficiarse mutuamente también generarían procesos de transformación cultural y acercamiento entre los pueblos. Al respecto nos permitimos sugerir la consulta de este importante documento y estudio que facilita el conocimiento de este ambicioso proyecto que trasciende las fronteras geográficas y los intereses netamente comerciales.

Destacamos la invaluable labor del ingeniero Gerardo Rosero Prez, heredero moral del general Rafael Reyes y baluarte de un proyecto que requiere de la voluntad política y un músculo financiero que permita su viabilidad. Existen múltiples pronunciamientos en favor y que apoyan incondicionalmente su realización. Desde el mismo gobierno nacional, la cancillería y distintos gobiernos que se suman al llamado de uno de los hombres con mayor capacidad de visión histórica, comercial, cultural, geográfica y social.

Nuestro máximo exponente de las letras y considerado por la UNESCO como el poeta del siglo XX, Aurelio Arturo Martínez, se refería en estos términos al gran sueño de unir el Pacifico con el Atlántico: "Pero, sobre todo, porque Pasto está situada sobre

el istmo que separa el Pacífico del río Putumayo, el Pacífico del río Amazonas, el Pacífico delAtlántico a través de la hoya amazónica. Esta situación ístmica de la ciudad de Pasto, de que el país tendrá bien pronto que darse cuenta, hará converger hacia ella, el mayor interés de la nación. Y cuando la cornucopia amazónica, y el emporio industrial del Brasil, necesiten verterse al Pacífico, del cual se ha dicho que será el mar del futuro, se encontrará que el istmo en cuyo centro está Pasto, es la vía más fácil, más rápida y más económica. Pasto sabrá ser entonces la gran ciudad colombiana a la altura de su misión y de su fortuna.”

Ya es hora de que el pueblo de Nariño y sus gobernantes se unan en torno a este fabuloso proyecto que lidera el ingeniero Gerardo Rosero Pérez. Destacamos la tenacidad, persistencia y fortaleza académica y espiritual. No es sencillo, tampoco es una quimera. Al respecto existen numerosos estudios que reafirman y corroboran lo expuesto por ambientalistas, científicos, economistas, académicos y versados en este tipo de proyectos.