Una recomendación para los indecisos

Las recientes encuestas realizadas en el país sobre favorabilidad de los precandidatos presidenciales muestran una cifra que no puede ignorarse: una alta proporción de potenciales votantes no saben a quién elegir. Las razones no parecen ser tan obvias, por ello es importante lanzarse a tratar de encontrarlas. Una de ellas puede ser el número exagerado de aspirantes muchos de los cuales nunca han debido estar en esa lista. Esto, así no lo crean los aspirantes, ha creado un profundo malestar en ciertos sectores. Qué pasa con el máximo nivel de poder político en Colombia cuando tantos que no clasifican se creen con las posibilidades reales de llegar a esa alta posición. Para muchos, se debe esperar a que esa lista se decante y quede con los que realmente deben competir. Otra razón puede ser las características del discurso de muchos de ellos: se han vuelto monotemáticos y se quedan en la descalificación de quienes son sus competidores, lo que para muchos le quitó el brillo a esta discusión y de nuevo no vale la pena aún mostrar un interés ante un panorama confuso.

Estas y muchas otras son razones son absolutamente válidas. Por ello muchos hemos pedido que, de verdad, aquellos que no tienen opción se salgan para depurar la lista de precandidatos. Obviamente este llamado ha sido totalmente inútil porque si candidatos con tan bajos porcentajes de apoyo aparecen en carátulas de los medios declarando que ganarán en primera vuelta, ese comentario aparece realmente inocuo. Pero por eso parece oportuno una recomendación.

Los candidatos podrían dividirse en dos: los que quieren llegar a la presidencia con las mismas estrategias que se han implementado hasta ahora, y otros muy pocos, que visualizan que debe haber cambios

Como los medios están dedicados a entrevistar a todos los aspirantes, eso se supone que es democracia, la recomendación es leer las entrevistas que todos los días aparecen en todo tipo de medios de comunicación. Dicen más de lo que uno se imagina y una de las características que empiezan a perfilarse es que podrían dividirse en dos: los que quieren llegar a la presidencia con las mismas estrategias que se han implementado hasta ahora, y otros muy pocos, sí visualizan que debe haber cambios. Detrás de esas dos posturas está la de los primeros que creen que el país va bien y solo requiere unos retoques y la de los otros pocos que empieza a pensar en virajes importantes. Ninguno hasta ahora se atreve a plantear revolcones porque los asocian con lo que ellos llaman populismo que se le endilga a Gustavo Petro.

Lo importante de entender es que los primeros -por ejemplo, Peñalosa que lo afirma sin sonrojarse- creen que lo que se ha hecho hasta ahora va en la dirección correcta y no reconocen la inmensa crisis social que su gran guia el Banco Mundial, reconoce como gravísima. No los conmueve ser el país más vergonzosamente desigual de los miembros de la OCDE, club de ricos al que pertenecemos. Como tampoco parecen reconocer las penosas cifras que el Dane muestra en sus datos de las encuestas de Pulso Social. Millones de colombianos con hambre y no solo por la pandemia. Y siguen así a pesar de la cacareada reactivación de la economía cuando muchas de esas cifras son rebote de los datos negativos del 2020.

Los que muestran algún grado de preocupación que sigue siendo tímida para separarse de Petro, tampoco señalan cambios radicales en el modelo de desarrollo, pero por lo menos cuestionan seguir exactamente con las mismas estrategias de este gobierno. Algo de crítica da luces de esperanza. Por ello lean lo que dicen los candidatos, escúchenlos y hay dos cosas que, en mi opinión, darían pie para descalificarlos. Que ni siquiera acepten la crisis social, de inseguridad y corrupción que vive este país y que tengan pánico a proponer nuevas formas para abordar los graves problemas que sí vive el ciudadano del común. Que no se les olvide algo que los precandidatos no dicen: 42 % de pobreza más 73 % de vulnerables significa que casi las tres cuartas partes del país está por debajo de la línea de pobreza o apenas por encima. Si eso no les importa, ni siquiera pensemos en votar por ellos.

