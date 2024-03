Una pupila del Mindefensa, con quien ha trabajado dos décadas, llega a la Fiscalía

.Publicidad.

Tras cuatro reuniones en las que no se pudieron poner de acuerdo para elegir al reemplazante de Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia finalmente logró tomar una decisión en la sesión extraordinaria que se llevó a cabo este martes 12 de marzo. La candidata ternada por el presidente Petro que logró romper la barrera de los 16 votos fue la abogada Luz Adriana Camargo, quien alcanzó los 18, superando de esta manera los dos que obtuvo Ángela María Buitrago y el único que recibió Amelia Pérez.

Camargo llegará a la Fiscalía para ponerle fin al periodo de interinidad de Martha Mancera, quien alcanzó a completar un mes en el cargo.

Dicha llegada podría ser motivo de alegría para uno de los funcionarios más respaldados por el Petro, su ministro de Defensa, Iván Velásquez. Uno de los únicos que lo ha acompañado desde el día en el que comenzó su Gobierno. Esto se debe a que, si bien las tres ternadas tenían alguna conexión con el abogado paisa, la más cercana y la que ha trabajado más años a su lado es Luz Adriana Camargo.

Ambos han trabajado juntos en tres momentos y contextos diferentes. Primero, cuando él era magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia investigando la parapolítica, luego cuando el hoy Mindefensa fue nombrado Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, siendo ella jefa de investigación y litigio y finalmente, ya con él como ministro, siendo nombrada como viceministra, cargo que alcanzó a desempeñar durante varios meses antes de llegar a la terna para la Fiscalía, en la que reemplazó a Amparo Cerón.

Su elección no estuvo exenta de polémicas. Sin embargo, estas no corrieron por cuenta suya, sino por la de otra de las integrantes de la terna, Amelia Pérez, quien renunció en horas de la mañana antes de que comenzaran las votaciones. El artículo 249 de la Constitución Política dicta que los fiscales generales sean elegidos de una terna y no de una lista de dos, como terminó siendo. Pero, la propia Corte Suprema asegura que no hubo problema, ya que al momento de la elección ella fue considerada como candidata e incluso recibió un voto.

