Una prueba de fuerza a costa de 51 millones de colombianos

VIDEO. Cara a cara con la salud El Ministerio de Salud ha dicho hoy que están atentos a recibir los 13 millones de afiliados que tienen las EPS que han manifestado estar muy cercanas a una situación de insolvencia para la atención y prestación de servicios de salud. También ha dicho que, simplemente, frente a la eventualidad de que tres EPS se retiren, adoptará un giro directo de manera inmediata.

Yo creo que el Ministerio tiene que mirar con toda profundidad las implicaciones de lo que está diciendo y la situación que podría enfrentar, antes de hacer aseveraciones que son profundamente lesivas para los colombianos. En primer lugar, una situación de eliminación súbita de las EPS en Colombia significa la ruptura de todos los procesos de atención de los pacientes crónicos o los pacientes que tienen alguna enfermedad. Un ejemplo muy sencillo: ¿Cómo se podría manejar una persona que tiene cáncer, que está yendo a tres entidades de una red? ¿Bajo qué coordinación y articulación se replantearía esa atención si no existe una EPS que esté detrás haciendo todo el proceso de seguimiento, autorización y remisión de los pacientes? El Ministerio de Salud y las entidades públicas y privadas tienen esa estructura para hacerlo actualmente.

En segundo lugar, a todos los pacientes que se encuentran en gestión de riesgo. que están en programas de crónicos programas de diálisis, que están a la espera de trasplantes, ¿quién les va a garantizar la continuidad de la atención, bajo qué contratos, bajo qué convenios? Eso no existe en la actualidad y eso lo que significaría es un problema muy severo de atención de la población y parar tratamientos para dar la dispensación de entrega de medicamentos, porque la atención de los servicios de salud en un sistema como el colombiano no se dan desde única una única institución, sino son procesos que se manejan bajo la coordinación estrecha de diferentes instituciones.

Y por último, para los hospitales públicos y privados debería haber una gran preocupación. Un modelo de giro directo en que Adres no tiene la capacidad de hacer auditorías médicas, ni auditorías administrativas. que no cuenta con los recursos ni las capacidades de información y las capacidades de manejo de datos ni de manejo de recursos para poder extender casi mil millones de atenciones que se hacen cada año en nuestro país.

Esa es una situación muy crítica. No existe en Colombia una entidad que pueda asumir la atención de 20 o 25 millones de colombianos y asegurar la nueva EPS no tiene claramente esa capacidad, no tiene los procesos, no tiene los instrumentos, y no tiene la red para dar esa capacidad de atención.

Lo que debe imperar por encima todo es un diálogo constructivo y hacer un ejercicio muy sincero y no basado en consideraciones ideológicas y en consideraciones de pruebas de fuerza, sino simplemente pensar por encima de todo en el ciudadano y en el paciente. El ministerio, el gobierno nacional y las EPS e IPS deben meditar situación con profundidad, porque las implicaciones sobre un sistema de salud que cubre 51 millones de colombianos pueden ser muy delicadas en una eventual crisis sistémica generada a partir de este tipo de situación.

