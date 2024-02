Una propuesta urgente para rescatar la paz total

.Publicidad.

El gobierno del presidente Gustavo Petro de manera decidida presentó el proyecto de ley aprobado en todas las instancias de paz total 2272 de 2022 que busca la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, la define como de Estado y permite negociaciones con grupos armados ilegales: Ejército de Liberación Nacional y con el Estado Mayor Central (EMC) por ejemplo.

Se instaló en Suárez, Cauca, la mesa de diálogos con las disidencias de las Farc que se inician en esta región y conversaciones sucesivas en territorio colombiano, algo acertado, ya que no se complican los temas como ha sido en países facilitadores como Cuba o Venezuela.

Además, tendrá verificación de la oficina de las Naciones Unidas; con los paramilitares también se dialoga y las figuras jurídicas contempladas son el sometimiento y desmantelamiento, al punto de que Mancuso e Iván Mordisco son gestores de paz.

Si esto sucede, porque con razón no se incluyen a los políticos instrumentalizados por la justicia politizada que han sido excluidos del escenario democrático por casos menores, tengan la plena certeza de que si el Gobierno actual no considera esta posibilidad peligra la paz total, y la paz política es para buscar soluciones.

Por ello invito al presidente Gustavo Petro a respaldar el proyecto de acto legislativo que se le presentará por parte de nosotros a algunos congresistas y que tiene inmenso respaldo político hasta de la oposición. Existen casos de políticos que han sido instrumentalizados por los directores regionales de fiscalías y fiscales y que llegan a las Cortes y no se estudian de fondo, son fuertes con los casos menores que son más administrativos o disciplinarios que penales y por esta razón algunos dirigentes de peso deben ser indultados como lo hace el presidente de los Estados Unidos con la enmienda presidencial del perdón.

Un grupo de Colombianos consideramos que para que no fracase la Paz Total se deben incluir casos de políticos, empresarios y militares no señalados por delitos de lesa humanidad, el gobierno debe comprender que todo proceso de paz no nace solo desde el ejecutivo, la sociedad civil es fundamental, la Paz no le pertenece a nadie en particular, por esta razón aquellos dirigentes que por celos, envidias se atraviesen a propuestas novedosas como estas le hacen un grave daño a la reconciliación Nacional.

Hace varios días el presidente Gustavo Petro a través de comunicación nos autorizó para presentarle la propuesta de paz política al alto Comisionado para la paz Otty Patiño y estamos a la espera que nos podamos reunir para explicarle la importancia que este proyecto sea de iniciativa gubernamental, si no es así, la voluntad de los actores democráticos es muy fuerte para que se convierta en ley de la República por iniciativa parlamentaria, esperamos se apruebe en el presente gobierno que está jugado con estas propuestas y no en el próximo.

* Autor del libro: De la paz silenciosa