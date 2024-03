Una perspectiva diferente y una nueva realidad

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Tal vez hay un error en la percepción de que Petro esté proponiendo o liderando un cambio: lo que realmente sucede es que el cambio es un proceso natural e inevitable que ya se está desarrollando y Petro es apenas un paso que lo refleja intentando seguirle el ritmo.

Por supuesto que él es un elemento central e importante pero no es el único ni el que determina el proceso histórico de Colombia.

Los objetivos de la humanidad han cambiado y la preocupación por el desarrollo y el crecimiento ha sido remplazada por los temas de medio ambiente, de Derechos Humanos, de cómo acabar la pobreza y el hambre, de cómo prevenir nuevas pandemias. La predicción del ‘fin de la historia’ de Fukuyama con una tendencia a una civilización única alrededor de la Democracia y el Capitalismo desaparece ante las alternativas políticas, culturales, económicas, religiosas, que no solo se distancian sino compiten con ‘Occidente’. El escenario geopolítico dejó de girar alrededor de un poder hegemónico y la multipolaridad se instala de forma confrontacional.

La robótica remplaza la mano de obra. La tecnología y el capital son factores de producción menos importantes que el conocimiento y la innovación. El Capital Humano y el Capital Social más importantes que la tierra y la mano de obra.

El problema del crecimiento demográfico desaparece y el ser humano dejó de clasificarse según su función reproductiva en un sistema binario y se reconocen los LGTBXXX . El móvil o teléfono inteligente aparece como una prolongación y un nuevo miembro del cuerpo humano. La Inteligencia Artificial amenaza competir con el hombre no solo desplazándolo de múltiples funciones laborales sino condicionándolo según algoritmos que autónomamente puede producir. Las relaciones sociales no requieren contacto presencial y son mediatizadas y monopolizadas por el Internet y las redes sociales. El dinero en efectivo prácticamente desapareció y las criptomonedas tienen valor sin ningún activo que las respalde.

Por contraste Colombia se quedó en un modo de producción inclusive anterior al capitalismo industrial; como en la etapa colonial, vivimos de la exportación de productos primarios, recursos naturales y agrícolas sin ningún valor agregado; con el absurdo de una economía dependiente de un petróleo que no tenemos y una estructura de subsidio a su consumo; el campo prácticamente no conoce la agroindustria y la violencia se genera por la falta de un justo reconocimiento a los diferentes derechos que se tienen sobre la tierra..

Con los peores indicadores de desigualdad y de desempleo; apenas 3 de cada habitante esperando un amparo para su vejez; el 60 % de quienes habitan el país apenas sobreviviendo en el rebusque y la informalidad, y la principal fuente de divisas siendo las remesas de quienes tuvieron que buscar trabajo en el exterior. 500 municipios, la mitad del país, sin servicios de saneamiento básico, agua potable y alcantarillado y pagamos la energía más cara de Latinoamérica con la matriz energética potencialmente más eficiente gracias a nuestra hidrología. La guerrilla más antigua del mundo, el mayor número de denuncias por violacion a los Derechos Humanos, la única sentencia de la Corte interamericana de Derechos humanos por persecución a una ONG, y el mayor número de calificaciones de ‘Catastrofe de la Humanidad’ en el Museo sede de la Cruz Roja en Ginebra. E infortunadamente la verdad es que si no fuera por la droga el país estaría tan quebrado económicamente como lo está moralmente.

El sistema de partidos no existe donde la entelequia de la democracia se manifiesta en que el ‘clientelismo’ -en la forma de feudos personales- es el que rige el procedimiento electoral. El ensayo de escoger altos funcionarios públicos por su carrera exitosa en el sector privado se ha reflejado en la costumbre de usar los incentivos de este último en el manejo del Estado, es decir en lo que entonces se vuelve ‘corrupción’.

Ese es el modelo de subdesarrollo y la ‘institucionalidad’ que no tiene sentido que se pretenda defender. Es el falso y etéreo argumento de que eso es ‘democracia’ lo que ha causado la pésima situación que vivimos; menos sentido tiene creer que con unos ‘ajustes’ saldremos adelante. Pero sobre todo -aun si así fuera- nada sacamos con quedarnos desadaptados respecto al siglo XXI en que estamos. En los últimos treinta años el mundo ha visto un cambio radical y a él debemos adaptarnos.

Es un error centrarnos en si Petro es hábil o torpe; si un carácter prepotente y mesiánico no le permite transigir, o si su señora baila y gobierna demasiado

Enmarcarnos en esta evolución histórica muestra como un error centrarnos en si Petro es hábil o torpe; si un carácter prepotente y mesiánico no le permite transigir, o si su señora baila y gobierna demasiado. Tanto sus seguidores como los opositores deberían pensar en hasta dónde su presencia es acorde a la coyuntura o hasta dónde nos avanzaría el sacarlo, pero desde la premisa y perspectiva de que es solo un piñón dentro de un mecanismo que funciona con o sin él.

El problema no es de confrontaciones ideológicas, de izquierdas y derechas, o de capitalismo vs socialismo. El problema es que el aislacionismo de cada grupo, el retroalimentarse entre quienes tienen la misma percepción o los mismos intereses, so

lo lleva cerrar los ojos ante lo imponente de la nueva realidad.