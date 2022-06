Una Oportunidad

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

La campaña electoral nos dejó verdaderamente agotados. Entre las discusiones inútiles con los amigos y entre el millón de memes, chats, comentarios de uno y otro lado, y la agresividad general, creo que todos, sin excepción, estamos felices de que esos eternos días hayan llegado a su final.

También es de reconocer que aquellas alarmas que prendió el gobierno no se cumplieron. No hubo ningún desmán en el orden público, ni enfrentamientos. Los petristas salieron a celebrar su triunfo como es apenas natural: entre gritos de júbilo, pitos y banderas.

Una vez más, la Colombia de las costas y de la periferia, la misma que votó por la paz, pero esta vez en mayor número, manifestó su deseo de cambio. Mucha gente que no votó en la primera vuelta, lo hizo en segunda y otra que había votado en primera, decidió no hacerlo. Gustavo Petro es un hombre que lleva treinta años en la vida pública del país, y es el primer gobernante de izquierda que llega a la Presidencia de la República con una distancia de 700.000 votos de su contendor, lo que es un margen bastante respetable. Las comunidades negras, los indígenas, las zonas azotadas por la violencia y las mujeres, depositaron su confianza en Francia Márquez. Ella es la cara de la superación y encarna sus mismas luchas.

Ese otro país sabe que esta vez no harán trizas el Acuerdo de Paz suscrito en el 2016 y cuya implementación en el gobierno Duque ha sido pobre, por no decir nula. Esa y otras buenas noticias hemos recibido los colombianos en estos dos días de electo Gustavo Petro. Contra todo pronóstico, y sin la intervención del embajador Pinzón quien quiso hacer su show mediático anunciando su renuncia, aunque esta se hará efectiva a partir del 6 de agosto, tuvo un primer contacto y conversó con Joe Biden estableciendo una hoja de ruta inicial para el fortalecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, donde hicieron referencia a asuntos claves como el cambio climático y la implementación del Acuerdo de Paz.

A mí me gustaría que la Presidencia del Senado la ocupara Clara López. Una mujer de firmes convicciones y enormemente conciliadora

El discurso del triunfo del presidente electo incluyó varios mensajes trascendentes y bastante tranquilizadores, diría yo, sobre todo para aquellos que le tienen verdadero pánico al gobierno Petro. La realidad es que las instituciones en Colombia son fuertes y no se van a resquebrajar de un día para otro. Petro hizo un llamado a trabajar con todos y gobernar para todos. Entre sus prioridades está la Amazonía, enfáticamente desestimó la expropiación, reivindicó las libertades y garantías para el ejercicio de la oposición. Erráticos fueron sus llamados a la Fiscalía y a la Procuraduría; no son de su competencia. Ha debido referirse a la corrupción tema sensible para la mayoría de colombianos y no fue abordado en su discurso.

Una vez culminada la jornada, Clara López envió un mensaje a sus amigos en el que se leía: “Festina Lente, Celebra Despacio, es el lema de mi colegio; el triunfalismo es una actitud un tanto egoísta e imponente frente a la cual debemos precavernos.” Sabio consejo.

Ahora empiezan los empalmes; vemos esperanzados que tantos asuntos mediocres de este gobierno puedan retomar rumbo; se inician las conjeturas y la “gabinetología”. Hagan sus apuestas señores. A mí me gustaría que la Presidencia del Senado la ocupara Clara López. Una mujer de firmes convicciones y enormemente conciliadora.

Lo dijo Juan Lozano un duquista de pura cepa en la FM en su conversación con Darcy Quinn “esto está en candela pura”; es así como entrega el país Iván Duque. Que el empalme sea un verdadero corte de cuentas y no un listado de supuestas realizaciones no comprobadas. Ese es el punto de partida. Al nuevo gobierno hay que darle una oportunidad.