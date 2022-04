Una imprecisión de la revista Cambio: es el Gobierno el que ataca a Petro, no es el Estado

Dentro del Estado se han creado unos poderes para que haya equilibrios: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Es uno de esos tres el que ataca, no los tres

Por: Alexander Molina Guzmán

abril 25, 2022

El 23 de abril en su sección de “Poder”, la revista Cambio Colombia publicó un artículo titulado “El Estado contra Gustavo Petro” (https://cambiocolombia.com/articulo/poder/el-estado-contra-gustavo-petro). Pero hay una evidente imprecisión en el titular, que no es de poca monta, así algunos consideren que no tiene importancia, porque no es el Estado el que ataca a Gustavo Petro, es el Gobierno y ahí hay una gran diferencia.

El Estado es un ente impersonal que se ha creado por encima del hombre para que tenga el poder de regular todas las relaciones de la población, en un territorio determinado, con autonomía reconocida. Ese es básicamente ¡el Estado! El que alguien llamó con ingenio “el Leviatán” (algo que genera miedo, pero que se necesita). Y el Estado, aunque sea impersonal, no es una tonta abstracción, porque lo podemos sentir de diferentes formas o personificaciones, como cuando la luz roja de un semáforo nos detiene; cuando llega un recibo a la casa para pagar algún impuesto; cuando vemos al alcalde que se ha elegido… o nosotros mismos ¡somos el Estado!

Y dentro del Estado se han creado unos poderes para que genere equilibrios y evitar que sea utilizado de manera peligrosa o distorsionada: el poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. En este punto es donde sí se puede decir que uno de esos poderes es el que está atacando a Gustavo Petro, y no es otro que el ejecutivo.

Porque sí, es evidente que el presidente Iván Duque ha venido sistemáticamente participando en política para atacar a Gustavo Petro; así diga que no lo hace, con el “esguince” que no lo está nombrando. Pero es indiscutible el ataque: blanco es, gallina lo pone y frito…

A este ataque se ha sumado el fiscal general Francisco Barbosa, fiscalía que es una entidad de la rama judicial del poder público, y la procuradora Margarita Cabello ha guardado silencio frente a esos ataques, pues ni un llamado de atención le ha hecho a quien la puso ahí, el presidente Duque.

Al ataque contra Gustavo Petro se ha sumado el comandante del ejército Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda y esto sí es más grave, pues este general le debe lealtad es a la Constitución Política, a la ley, ¡al Estado!, y obediencia razonada es al Gobierno; es decir, esta obediencia debe concordar razonadamente con la Constitución, la ley y el fin del Estado.

Pues bien, ante la descarada intervención del presidente Duque en política para atacar a Gustavo Petro, el comandante del Ejército no debió haber seguido del Gobierno para atacar a Petro, pero lo hizo: prefirió obedecer al Gobierno y sumarse al ataque contra el candidato del Pacto Histórico, en lugar de mantenerse alejado y en silencio demostrando su lealtad a Constitución Política, a la ley, ¡al Estado! ¿Por qué? Porque, precisamente, el presidente de Colombia no puede participar en política partidista y, de manera razonada, también es una prohibición para las fuerzas militares, no pueden ser beligerantes en materia política.

Entonces está claro que el ataque contra Petro lo ha orquestado es el Gobierno, que ha arrastrado a este escenario a otras instituciones del Estado como la fiscalía general y el ejército nacional, con una procuradora que guarda silencio. En resumidas cuentas, el presidente Duque ha venido utilizando su poder (poder ejecutivo) y algunas instituciones del Estado parara irse contra Petro. Pero no es ¡el Estado!, que debe quedar libre de pecado. Eso era. Así a algunos les parezca sin importancia.