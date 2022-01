Una gira y un homenaje: Il Divo visitará Bogotá

.Publicidad.

La agrupación se presentará el 5 de mayo en Bogotá en un concierto único en el Movistar Arena con una gira llena de éxitos del vasto catálogo de canciones de Il Divo en una increíble producción escénica y con un homenaje fundamental. Tras el fallecimiento de Carlos Marín de Il Divo, los miembros restantes del grupo, David Miller de Estados Unidos, Sebastien Izambard de Francia y Urs Buhler de Suiza, seguirán con su tour en homenaje a Marín. La gira, anteriormente, For Once in My Life Tour continuará como una Gira de Grandes Éxitos e incluirá como invitado especial al barítono mexicano estadounidense Steven LaBrie.

La gira apoya su décima producción de estudio, For Once In My Life: A Celebration Of Motown, disponible ahora, así como la Fundación Carlos Marín. Con más de 30 millones de álbumes vendidos, 160 discos de oro y platino en 33 países en su haber Il Divo fueron los primeros artistas de Crossover Clásico en tener un álbum debut en el #1 en la lista Top 200 de Billboard.

