53 años después, The Beatles más vivos que nunca

.Publicidad.

El 30 de enero de 1969, los seguidores de la agrupación británica veían acabar todo un sueño: The Beatles realizaban su última actuación en vivo en la azotea de su sede de Apple Corps en Savile Row de Londres. Para honrar el 53.º aniversario que se cumple este domingo, el mundo entero conocerá una lista de lanzamientos especiales, eventos y anuncios, con The Beatles a cargo. Además del lanzamiento en streaming de The Beatles: Get Back-The Rooftop Performance, la celebración del aniversario de la electrizante actuación en la azotea de The Beatles continuará con varios anuncios, tributos y eventos más emocionantes como una exhibición, un complemento inmersivo de la docuserie "Get Back" de Peter Jackson, la exhibición multimedia dará la bienvenida a los fanáticos a entrar en los ensayos y sesiones de enero de 1969 de The Beatles y presenciar la actuación final de la banda en la azotea, rodeados de proyecciones a gran escala y un sonido superior. Toda una lista, que no parará de sorprender.

-Publicidad.-

Vea también:

Publicidad.