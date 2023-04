Una ‘Democracia’ muy poco democrática

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La discusión o debate en esta época y especialmente en Colombia es alrededor de ¿en qué consiste el cambio? o, ¿qué es lo que se requiere cambiar?

El punto de partida parecería ser la constatación de lo que algunos llaman ‘el desgaste’ del actual modelo; con el nombre que se le quiera dar, lo que se está viendo es lo inapropiado del mismo -o sea el de la abstracción de la llamada ‘democracia’- para manejar la realidad actual.

Lo que está para debatir no es porqué el modelo que llaman ‘Democracia’ ya no funciona, sino cómo se cambia. Con el cuento de ‘defender la Democracia’ se le ha dado más importancia a mantener el sistema que ha cambiarlo.

La pregunta pertinente – y en consecuencia donde se encuentra la respuesta- es si lo que se busca es el cambio hacia algo más democrático como sociedad o si lo que se quiere es defender el modelo y sistema de ‘democracia’ como se ha entendido hasta ahora. Porque lo que está fuera de discusión es que nuestra “democracia’ actual no es lo más democrático que existe.

No solo por los resultados de desigualdad, de aumento de la brecha social (más ricos los ricos y más pobres los pobres) y del marginamiento, la exclusión y la diferencia de oportunidades de acceso al poder y de solvencia económica, sino por los defectos y limitaciones que tiene para operar.

Si por ‘Democrático’ entendemos su acepción etimología y su sentido político esto consistiría en la mayor participación de mayores sectores de la población en la riqueza y el poder y en la igualdad de oportunidades para crear una sociedad más igualitaria con mejores condiciones para la convivencia.

Lo que hay que cambiar es justamente porque los resultados a los que llegado la ‘Democracia’ en su versión actual son lo contrario: la participación política en el poder hoy se negocia y acapara como cualquier bien de la sociedad de consumo ( por compra directa de votos, o contra puestos burocráticos y contratos); la distribución de la riqueza tiende cada vez más a la desigualdad y la concentración o intensificación de la riqueza y de la pobreza; y el futuro de cada persona depende más de sus condiciones de nacimiento que de sus méritos personales.

La ‘Democracia’ tal como la entendemos se ha convertido en un fetiche; se apela a ‘defenderla’ sin aclarar si lo importante es lo que se buscaría, ni si se lograría con los elementos que se supone la constituyen.

El modelo de ‘democracia participativa’ y el acabar con los partidos políticos y la democracia representativa podría ser válido, si el votante tuviera la suficiente formación, criterio e información para pronunciarse sobre cuál sería el o los mejores gobernantes. Pero cuando lo que funciona es un sistema para escoger quien tiene mayor capacidad para conseguir votos lo que se elige es a quien es más hábil para eso. Por eso y para eso el camino y los instrumentos adecuados son lo que llaman la corrupción, el clientelismo etc.

Y en cuanto al aspecto económico, el aumento del salario mínimo -que mal que bien es el referencial del ajuste de ingresos de prácticamente todas las clases vulnerables- es de 16 %, y al mismo tiempo el reconocer que el costo de los alimentos -que para esas clases es el costo de vida- aumentó en 22.4 %, significa que lo que se está -o más correctamente se sigue- montando bajo nuestra ‘democracia’ es una ‘bomba social’.

Una ‘democracia’ que no busca democratizar esta sociedad llena de desigualdades y privilegios sino solo en mantener unas formas que no cumplen ese propósito no puede considerarse democrática.

Un modelo de Estado que no tiene por objetivo el bienestar ciudadano y la convivencia social sino el desarrollo económico basado en el Mercado y la libre competencia mal puede calificarse de Democrático.

Como si las reglas de nuestra democracia no fueran las responsables de nuestro presente, sus defensores enarbolan las banderas de la Libertad y reivindican el Derecho y la Legalidad que nos rigen como obstáculos para el cambio y no como la vía para facilitarlo.