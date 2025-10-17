Los caleños dueños de Actualícese coronaron: le vendieron su portal de información contable a SIIGO

La idea surgió de José Hernando Zuluaga y la creció su hijo Juan Fernando que lo convirtió en un portal de consulta indispensable para contadores y empresarios

La plataforma Siigo, reconocida por su software administrativo en la nube enfocado en pymes, anunció la compra del 100 % de la participación del portal Actualícese, medio de origen caleño especializado en temas contables, tributarios y financieros.

Actualícese nació como un emprendimiento en el semillero de Parque soft de Cali y se convirtió en una fuente indispensable para contadores y empresarios. Inicialmente, en 1995, era un material impreso anual llamado “Actualícese” que recopilaba información contable y tributaria que creaba José Hernando Zuluaga M., docente y director de la carrera de contaduría pública de la Universidad Javeriana de Cali.

La alta demanda por la publicación llevó a que, en el año 2000, su hijo, Juan Fernando Zuluaga C., le apostara a migrar el contenido a internet con la ayuda de Vianet con sede en Parquesoft Cali y lanzara el portal actualícese.co. Portal que se convirtió en una fuente de consulta obligada para contadores, revisores fiscales y empresarios que buscan mantenerse actualizados frente a las constantes reformas y normativas del país. Pasó a convertirse en un portal especializado en la producción y divulgación de información contable, tributaria y laboral, que cuenta con más de 320.000 suscriptores activos y supera los 1,5 millones de visitantes únicos mensuales.

De Cali para el mundo: la negociación con SIIGO

La historia de Siigo se remonta a 1988 en Bogotá, cuando sus fundadores originales, Ricardo Ortiz y Fernando Rebellón, crearon un software para visualizar documentos de manera sencilla. La idea atrajo a inversionistas y, con el tiempo, se transformó en uno de los mejores softwares contables y administrativos del país, con presencia en Ecuador, México, Uruguay, Perú y Chile.

En 2017, la empresa fue adquirida en su totalidad por el fondo de inversión Accel-KKR. La transformación hacia su liderazgo actual se le debe en gran parte a David Ortiz, hijo de Ricardo Ortiz, quien asumió como CEO en 2020. David impulsó el servicio desde la nube a un valor mensual y promovió su expansión internacional. Gracias a su visión, Siigo cuenta hoy con más de 1 millón de empresas y 100.000 contadores como clientes. Padre e hijo fueron reconocidos en 2024 como emprendedores Endeavor.

El inversor detrás de la adquisición: Accel-KKR

El fondo de inversión Accel-KKR es una empresa de capital privado enfocada en tecnología, creada en el año 2000 a partir de una asociación entre Accel y Kohlberg Kravis Roberts (KKR). La empresa conjunta, que funciona independiente de sus socios, específicamente en Colombia además de SIIGO y ahora Actualicese, adquirió la empresa de transacciones electrónicas Ekomercio Electrónico, especializada en facturación y nómina electrónica, el software Facture, así como Estela, un software de cumplimiento digital, y la filial de DBNet en Colombia.



El fondo de inversión de capital de riesgo KKR fue fundada en 1976 Jerome Kohlberg, Henry Kravis y George E. Roberts, tiene sus propias inversiones en el país. Es el socio mayoritario de On Net Fibra, que en alianza con Telefónica, trabaja desde 2022 en el despliegue y operación de esta red de fibra óptica. Y el año pasado le compró a Tigo más de 1.100 torres de comunicaciones.

