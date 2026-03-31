- ¿Quién se quedó con el millonario contrato del Malecón de Magangué?

El consorcio liderado por el paisa Eduardo Eljach ejecutará la obra para transformar La Albarrada, una de las promesas del gobernador Yamil Arana

A orillas del puerto de Magangué, sobre el río Magdalena, se construye el Gran Malecón de Magangué. El proyecto, conocido también como el “Malecón de Todos” o el “Gran Malecón del Río”, es considerado clave para el desarrollo de la región. Debido a su importancia estratégica, la Gobernación de Bolívar, liderada por Yamil Arana, asignó un presupuesto cercano a los 51 mil millones de pesos para el desarrollo del proyecto.

El puerto es fundamental por ser el punto de conexión entre el río Magdalena y los ríos Cauca y San Jorge. Históricamente, Magangué ha sido un puerto comercial clave al movilizar mercancías a través de planchones y lanchas que conectaban las riberas del Magdalena. No obstante, el sector de La Albarrada requiere una transformación profunda y una modernización que responda a las necesidades actuales.

Para revitalizar el puerto, la Gobernación proyecta intervenir cerca de 31.591 metros cuadrados en La Albarrada. Según lo planeado, esta modernización impulsará tanto el comercio como el turismo, generando nuevas oportunidades económicas para la población local. Asimismo, se espera que el proyecto fortalezca el uso del espacio público y dinamice la actividad cultural y recreativa en la zona.

En la parte interna, se implementará una infraestructura moderna para las redes de acueducto, alcantarillado, energía y comunicaciones. En la parte externa, se instalará pavimento que, además de mejorar la estética, permitirá una recuperación integral del espacio público, haciéndolo más accesible y funcional para los residentes y visitantes.

El contrato y las obras proyectadas

El contratista que ganó la licitación fue el Consorcio Obras Ribereñas Magangué, representado por Eduardo Arturo Eljach Uribe. Este consorcio está conformado por las compañías Constructora Arena S.A.S., WCC Group S.A.S., Ammes Ingeniería S.A.S. y Servicios y Mantenimientos S&M S.A.S.

El Consorcio Obras Ribereñas Magangué tiene un plazo de 18 meses para finalizar el contrato. En otras palabras, para julio de 2027 se espera inaugurar un sendero peatonal paralelo al río Magdalena, una plaza principal, un parque infantil con carrusel, dos bloques comerciales y un parque gastronómico. Estas obras buscan consolidar el malecón como un punto de encuentro ciudadano y un atractivo turístico relevante para la región.

Cabe destacar que previamente en el lugar trabajó el Consorcio La Candelaria, que en 2024 entregó una intervención en el margen izquierdo del río Magdalena, enfocada en el control y la mitigación de la erosión y las inundaciones. Este consorcio estaba integrado por Construcsion S.A.S. y Servicios Industriales Colombianos S.A.S., y era representado legalmente por Diego Armando Álvarez Hernández, quien también es el mayor accionista de Construcsion S.A.S.

Como resultado de esa intervención previa, se dejó una estructura de soporte de 480 metros lineales que se extiende aproximadamente 20 metros hacia el río, sirviendo como base para las nuevas obras que se desarrollarán en el malecón.

La estructura del nuevo consorcio

Dentro del Consorcio Obras Ribereñas Magangué, la empresa con mayor participación es Ammes Ingeniería S.A.S., cuyo representante legal es Eduardo Arturo Eljach. De Eljach se sabe que nació en Turbo, Antioquia, aunque posteriormente se radicó en Cartagena.

En la región Caribe ha participado en diversos proyectos como la reconstrucción del Coliseo Elías Chegwin de Barranquilla y la adecuación de 13 colegios públicos en Cartagena. Estas experiencias lo posicionan como un actor recurrente en proyectos de infraestructura pública en la región.

En el caso del proyecto en Barranquilla, el contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Juegos del Caribe, integrada por Sociedad Constructora Delca S.A.S., Sociedad Mosel S.A.S. —donde participaba Eljach— y Sociedad Martínez Caballeros S.A. Este contrato alcanzó un valor cercano a los 11 mil millones de pesos y tuvo una duración de 12 meses. Por otra parte, para la construcción y adecuación de colegios en Cartagena, el presupuesto asignado fue de 40.172 millones de pesos, adjudicado al Consorcio Instituciones Educativas 2014. Este grupo estuvo conformado por Movimientos de Tierra, Vías y Construcciones S.A., Megaconstrucciones CAC S.A.S., Martínez Caballero S.A.S. y Mosel S.A.S., empresa en la que también figura Eduardo Arturo Eljach.

En conjunto, estos antecedentes permiten dimensionar la experiencia del contratista en proyectos de infraestructura pública. No obstante, también resaltan la importancia de hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos y a la calidad de las obras, considerando el impacto que tendrán en la región. El desarrollo del malecón no solo representa una apuesta urbanística, sino también una oportunidad para fortalecer la relación del puerto con su entorno fluvial.

Le puede gustar: Los portugueses se quedaron con dos megacontratos en Cartagena llevan décadas con negocios en Colombia



Anuncios.

Anuncios..