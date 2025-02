Un viejo conocido de los Galán es el estratega que le habla al oído al Alcalde de Bogotá

.Publicidad.

El monteriano Juan Abel Gutiérrez no aparece públicamente, pero es el asesor de confianza y quien le habla al oído al alcalde Carlos Fernando Galán en materia de estrategia política y de comunicaciones. Así lo hizo desde el Nuevo Liberalismo a la hora de conformar las listas de congreso que optaron por que fueran cerradas, una decisión que no resultó acertada y que generó un saldo electoral negativo. A pesar de haber logrado un significativo caudal de votos, solo la Representante por Bogotá Julia Miranda logró y gracias a eso el partido no perdió su personería jurídica. La consulta telefónica con Juan Abel Gutiérrez es permanente.

El alcalde Carlos Fernando Galán y Juan Abel Gutiérrez se conocen hace más de veinte años cuando coincidieron en el 2004 en la Revista Cambio. Galán se encargaba de las noticias internacionales y Gutiérrez de la sección económica.

Nunca perdieron el contacto

En el 2006 cuando Carlos Fernando Galán se lanzó al Concejo de Bogotá con el espaldarazo de Cambio Radical contactó a Juan Abel Gutiérrez para que lo asesorara. También lo hizo en 2019 Juan Abel Gutiérrez fue el asesor de comunicaciones de Carlos Fernando Galán en la campaña por la Alcaldía de Bogotá en la que se impuso Claudia López.

Las asesorías se las realizaba a través de su empresa de marketing político El Conserje y una de sus fortalezas es la comunicación digital que fortaleció con Daniel Samper Ospina en la escuela para youtubers. Y luego para la campaña del 2023, Galán lo volvió a contactar para que lo asesorara una vez más, esta vez, si contó con la suerte de derrotar en las urnas con su partido Nuevo Liberalismo y casi un millón y medio de votos, duplicando al exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, y al candidato del petrismo, Gustavo Bolívar.

Juan Abel Gutiérrez también ha trabajado con Juan Manuel, el hermano del alcalde de Bogotá. Para las presidenciales en el 2022, inició asesorando al candidato Sergio Fajardo, pero en una inesperada movida, terminó en la campaña de Juan Manuel Galán, quien hacía parte de la misma de Fajardo la de la Centro Esperanza. Pesó más la lealtad que le tiene a la familia Galán y por eso su decisión de impulsar la campaña de Juan Manuel Galán y de paso impulsar la lista al Congreso del Nuevo Liberalismo, que hacía poca acababa de recuperar su personería jurídica.

Después de trabajar en campaña de Juan Manuel Galán quien quedó de segundo en la consulta popular por debajo de Sergio Fajardo, Juan Abel Gutiérrez volvió a unirse a Carlos Fernando Galán en su aspiración a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Desde entonces, su asesoría política al alcalde se mantiene.