¡Un poco de respeto, señor Néstor Humberto Martínez!

Por: Amanda Vargas Prieto |

febrero 08, 2023

Foto: Flick Inter-American Dialogue - CC BY 2.0

El Consejo Nacional de Planeación (CNP) es uno de los organismos más importantes de la planeación participativa en Colombia, hace parte del Sistema Nacional de Planeación de acuerdo con el artículo 340 de la Constitución de 1991. El CNP se encarga de emitir un concepto sobre las bases del Plan Nacional de Desarrollo para cada cuatrienio y su correspondiente seguimiento y evaluación. Además, aporta a la construcción de escenarios para la planeación participativa en los territorios con los Consejos Territoriales de Planeación y trabaja de la mano con importantes entidades de vigilancia como la Procuraduría.

Desde el CNP, lamentamos profundamente su desconocimiento sobre lo que usted denomina como “quienes se dicen representantes de todos los sectores de la sociedad” en su columna de El Tiempo del pasado 22 de enero. Efectivamente, señor Néstor Humberto Martínez, no representamos a todos los sectores porque, para nuestra desgracia, el CNP se enmarca en una ley de 1994 que no representa lo que es la Colombia de 2023.

En efecto, no están incluidos los jóvenes, los profesionales, los campesinos, los empleados, los obreros, los trabajadores independientes e informales, la población con discapacidad, las víctimas del conflicto armado, la comunidad LGBTI, el sector solidario, el sector ambientalista, el sector salud, los gremios periodísticos, los gremios deportivos y otros muchos que hemos logrado identificar a lo largo de cuatro años de trabajo arduo, con pocos recursos asignados por el Estado y con múltiples dificultades operativas y logísticas.

Es importante, señor Néstor Humberto Martínez, que usted conozca que nosotros los consejeros nacionales de planeación, no nos nombramos representantes sino que hemos sido elegidos de ternas que presentan diversas organizaciones jurídicamente reconocidas en cada sector y que luego de un riguroso proceso en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) somos elegidos por el presidente de turno. Este grupo es renovado cada cuatro años, con el objetivo de garantizar la transición entre un gobierno y otro. En la actualidad, el CNP está conformado por representantes de entidades territoriales y de los sectores económico, social, educativo y cultural, comunitario, mujeres, indígenas, raizal y comunidades negras, afrodescendientes y palenqueras. Lo invito a que conozca nuestros perfiles en la página web del CNP.

Considero que afirmar que el concepto que emite el CNP no presenta propuestas sobre la arquitectura judicial, sobre la política criminal, ni sobre el fortalecimiento del poder judicial es igual que pensar que el país es viable de espaldas a su sistema legal, es incoherente, desafortunado y atrevido de su parte. Al parecer no leyó la introducción donde contábamos que realizamos durante los últimos cuatro años encuentros regionales por todo el país con una participación activa de más de 12.000 consejeros territoriales de planeación, según datos del DNP. Y todo esto con una disminución presupuestal de 1.200 millones de pesos en 2006 a 276 millones de pesos en 2021. Esto es tan irresponsable como decir que nuestro trabajo, ad honorem por cierto, no es pertinente o que se reduce en “un mamotreto de 164 páginas”, crítica que lamentablemente hoy en día los jóvenes, a quienes nos les gusta leer, aceptan como cierta de un personaje tan reconocido como lo es usted.

Al contrario, debería incentivar la lectura de estos textos que presentan una riqueza incomparable de lo que es hoy en día nuestro país. Propuestas recogidas por caminos que seguramente usted no conoce, porque son propuestas enviadas por los consejeros territoriales y nacionales que deben viajar en chalupa para llegar a la ciudad más cercana y allí tomar un bus que los lleve al aeropuerto más cercano, seguramente durante varias horas y con la incomodidad de pensar que llegarán a una ciudad fría como Bogotá, que reduce su trabajo incesante y ad honorem a un lamentable “mamotreto de 164 páginas”. Desde hace tres años iniciamos el trabajo juicioso sobre la reforma de la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo; la ley 152 de 1994 porque es importante que la planeación del país se realice desde y para los territorios.

Esperamos poder construir ese país con el que todos los colombianos soñamos y por eso apostamos a incidir desde nuestra pequeña orilla, con humildad, con trabajo responsable y disciplinado pero con la satisfacción de poder aportar en algo a la planeación del país.

¡Un poco de respeto, señor Néstor Humberto Martínez!