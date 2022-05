Un mundo lleno de “análficos”

Con la palabra «análficos» se califica a todos aquellos que no saben hacer determinadas cosas. Los hay de muchos tipos. ¿Cuál es usted?

Por: CÉSAR CURVELO |

mayo 26, 2022

―¡Huy, eso de “análficos” me suena a quienes este 29 de mayo piensan mover sus nalgatorios en el tráfico de votos! Te digo esto porque esa palabra comienza con “anal”, que algo tiene que ver con el trasero, y termina en “fico”, que es el final de tráfico...

Esto me ha dicho un vecino que de liso ha entrado a mi apartacho-estudio y ha visto el título de esta corta nota.

―La verdad es que no había caído en cuenta de eso ―le contesto.

El chismoso sonríe de socarrón y prosigue.

―¡Pues por estos lares es donde hay lumpenvotantes! Son esos tarambanas que van donde los compravotos a rematar lo que les queda de conciencia. Que la tramoya ahora sea bien difícil de verificar y no le cumplan a los politiqueros es harina de otro costal. Entre criminales se dan por la cabeza. En el caso que nos ocupa, rayazos en el tarjetón, a lo mejor por el rival acérrimo del candidatico indicado.

―Sí, eso sí podría ser ―le respondo―. Uno espera que sean avivatos y en el secreto del cubículo electoral la gran mayoría marque de acuerdo a lo que le dicte su regalada gana.

Pero bueno, mejor vayamos a lo nuestro con la explicación somera de este invento de palabra.

Con el apelativo de «análficos» califico a todos aquellos que no saben hacer determinadas cosas. Análfico es entonces un acrónimo de “analfa-algo de algún tópico”. Veamos los múltiples tipos que hay.

Analfabetos son lo que no saben leer ni escribir y son mayores de quince años, cuando se supone que un adolescente puede coger una cartilla y leer cualquier párrafo sencillo. De acuerdo a una Gran Encuesta Integrada de Hogares, del Dane, la tasa de analfabetismo es de 5,24%. Esto equivale a unos... ¡dos millones de colombianos que no saben leer ni escribir! ¡Qué desastre! Cabe decir que existe el analfabetismo digital, que ha seguido campante por el abudineante robo de los $70.000 millones al MinTic.

Analfaciensos son los que desconocen las bases metódicas de la ciencia y la ciencia en general. Son los que rechazan la teoría de la evolución natural de los seres vivos, presentada por el biólogo Charles Darwin en El origen de las especies. Entre estos están quienes sostienen que vivimos en una Tierra plana. Otros creen en la Atlántida, el Hombre de las Nieves o Pie Grande, puertas dimensionales en el Triángulo de las Bermudas, fantasmas chocarreros de sesiones espiritistas, astronaves extraterrestres, civilizaciones subterráneas en las más profundas capas de nuestro planeta, etc.

Analfajedros son los que no han aprendido a jugar ajedrez. Hace falta una política de Estado que promueva la asignatura del juego ciencia en todas las instituciones educativas. Los campeonatos de partidas rápidas o blitz deben darse en todos los colegios, tanto públicos como privados.

Analfalectos son aquellos que no leen lo mínimo, o sea al menos unos 24 libros al año. Que pueden ser bolsilibros como El Principito, por ejemplo. Nadie está exigiendo que sean de lomo grueso como Los tres mosqueteros o El tambor de hojalata. El promedio anual de lectura de libros en nuestro inlectórico o alectórico país es paupérrimo: se sitúa entre tres y seis.

Analfalegistas son quienes no están enterados de normas de la Constitución Política y de leyes básicas. No tienen ni un libro de Legis.

Analfasalutos son los que no tienen conocimientos y costumbres saludables básicas. En especial sobre el balance nutricional de proteínas, cereales, frutas y verduras en nuestras comidas diarias. También llevan a cuesta el craso desconocimiento sobre los efectos nocivos de los excesos en bebidas alcohólicas, cigarrillos, estupefacientes, etc. Si lo saben y siguen en su película es porque el vicio no perdona.

Analfármacos son los que no distinguen las medicinas más elementales. Hay gente que ni siquiera verifica la fecha de vencimiento de una droga que le acaban de vender en una farmacia. Y peor, a veces no constatan que reciben lo prescrito en la fórmula médica.

Analfadeportos son los que no saben mucho de normas de fútbol, ciclismo, baloncesto, atletismo, natación, béisbol, voleibol, etc. En especial las éticas. Hay iracundos miembros de barras bravas que desconocen las normas de buen comportamiento en el estadio y fuera de él.

Analfamelódicos los que apenas conocen un tris de música. Son pocos puesto que a la gran mayoría nos gusta algún tipo de música: clásica, salsa, balada, vallenato, pop, reguetón, merengue, rock, disco, trans, electrónica, etc.

Analfamanuales son los que por ignorancia no participan en sus vecindarios de acuerdo a normas del manual de convivencia y policía. Tienen sus razones: no hay instituciones oficiales organizadas en los vecindarios.

Analfaconductos son los que no tienen idea de conducir automotores. Creo que en los últimos años de secundaria se debería promover este conocimiento básico.

Analfaciclos son los que no saber manejar bicicleta. También es posible dar un curso práctico en las escuelas.

Analfanados son los que no han aprendido a nadar. El gobierno debe promover la construcción de más piscinas públicas y el entrenamiento organizado a los niños para que aprendan desde temprana edad.

Y tú, ¿qué tipo de análfico eres?

