Un libro de Planeta Colombia revela por qué los últimos conciertos de Taylor Swift han facturado tanto

.Publicidad.

Taylor Swift es una máquina andante de imprimir billetes. No porque sus producciones artísticas no tengan suficiente mérito o porque su trabajo sólo se trate de hacer plata, sino porque la cantante que comenzó en una granja en Pensilvania no puede hacer una sola cosa a la vez. En palabras de Necko Vidal, autor del libro The Eras Book, que a su vez está inspirado en su gira The Eras Tour: “Ella es fan del multitasking”.

Así que para que el lector pueda entender por qué la última gira de Taylor Swift, llamada The Eras Tour, se agotó tan rápido, tuvo tantos carroñeros buscando hacer negocio revendiendo entradas y ha facturado más de 1.000 millones de dólares, Necko Vidal explica el trasfondo, tanto de la gira como de los problemas que la artista estaba enfrentando en ese momento.

..Publicidad..

El capítulo comienza contando cómo nació la pelea con su mánager Scooter Braun, conocido por haber trabajado también con Justin Bieber y J Balvin y actualmente convertido en una de las peores némesis de la cantante. La relación entre ambos no había concluido en buenos términos, pero en 2019, estaba a punto de ponerse peor.

...Publicidad...

Resulta que ese año, los American Music Awards habían nominado a Taylor Swift como artista de la década. Así que la cantante tuvo la idea de hacer una selección de sus mejores canciones, para una presentación que haría en la gala de premios. Pero Scooter Brown dijo que no.

....Publicidad....

Según él y otro personaje que había trabajado en el pasado con Taylor Swift, el empresario y productor Scott Borchetta, la actuación de la artista en los American Music Awards se entendía como una regrabación y ellos no darían el permiso.

Pero el tiro les salió por la culata, porque no sólo ellos no tenían razón; sino que a raíz de esta polémica Taylor Swift contactó con abogados que le explicaron que ella podría incluso reegrabar todos los discos anteriores si quería.

Scooter Braun, ese mánager que había terminado peleado con Taylor Swift, le había comprado los derechos de sus primeros discos; así que la intérprete de “Bad Blood”, "Shake it off" o “Cruel summer” tuvo una idea tan brillante como engorrosa.

Volvería a grabar cada uno de los discos, de los que Scooter Braun tenía los derechos, a fines de que el también exmanager de Justin Bieber, J Balvin y Kanye West, no viera un solo centavo.

La conclusión que la convirtió en millonaria y el nacimiento de The Eras Tour

Necko Vidal también explica en su libro, que para el momento en que Taylor Swift quiso armar su nueva gira, se encontró con un problema. Cada una de sus giras previas había estado conectada a un disco, pero por la pandemia había lanzado dos discos que no había podido presentar en vivo.

Exceptuando su último disco llamado The Tortured Poets Department, hasta el año pasado, momento en que comenzó su millonaria gira llamada The Eras Tour, Taylor Swift había lanzado exactamente 10 álbumes. Así que tuvo una idea brillante, pensaría su nueva gira como un recorrido por toda su discografía, por todas sus “eras”.

Los fanáticos enloquecieron y agotaron las entradas de preventa, en distintos estadios de Estados Unidos, en pocas horas. Pero también hubo problemas con la plataforma de Ticketmaster, que colapsó ante tantos fanáticos y al no estar debidamente preparada para semejante emergencia.

Aún con los problemas presentados, muchos fanáticos sí pudieron conseguir ver a su ídola y hasta fines de 2023 la gira había hecho más de 1.000 millones de dólares en ingresos, batiendo records de recaudación y superando a las estrellas que estaban en el top: Beyoncé y Elton John.

Y aunque Taylor eligió comenzar el 2024 con menos shows agendados y combinando sus presentaciones con los encuentros personales, como cuando fue al Super Bowl a ver a su novio Travis Kelce, la maquina de hacer billetes sigue contando y promete multiplicar la fortuna de Taylor Swift en el presente año.

Un dato de color antes de terminar la nota: The Eras Tour también se convirtió en una película de tres horas de duración (el recorrido por las canciones de todas sus etapas) y con ese largometraje Taylor Swift se ganó un globo de oro.