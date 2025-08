Un ingeniero que Petro quiso poner en la Creg y no pudo va ahora para la Unidad Minero Energética

Anuncios.

EL ingeniero Manuel Peña Suárez vio frustrada en septiembre de 2024 su intención de posesionarse como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), un organismo élite e independiente creado para la supervisión del sector. Al declarar nula su designación, el Consejo de Estado le recordó que la posición a la que buscaba llegar exigía una dedicación de tiempo completo y no podría alternarse con ningún otro trabajo en el sector público.

Anuncios.

En aquella ocasión la Sección Quinta del alto tribunal le citó el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, al insistirle en que no era admisible fungir al mismo tiempo como comisionado de la CREG y como jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Aquello sería tanto como repicar las campanas y dar al mismo tiempo.

El gobierno optó por no perder a Peña para la UPME y acaba de designarlo como director encargado de la Unidad, cargo para el que acaba de jurar ante el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Al fin y al cabo, se trata de un ingeniero electricista y magíster en economía, conocedor de un sector que se prepara para la transición energética. Venía desempeñándose como jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos de Cofinanciación de la UPME.

Anuncios.

Este ingeniero oriundo de Cúcuta, graduado de la Universidad Industrial de Santander y especializado en la Universidad de los Andes en Sistemas de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, además de magíster en economía de la Javeriana, se une los llamados mandos ilustrados de uno de los pocos

sectores en los que el gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene a verdaderos equipos técnicos.

Anuncios..

Esa constante se advierte en otros cargos estratégicos como la Agencia Nacional de Minería, a cargo de la manizalita, Lina Beatriz Franco Idárraga . En una reciente cumbre de gobernadores en Riohacha ella se presentó como la primera mujer geóloga que llega al cargo. Allí dijo, como lo ha sostenido también su colega de la UPME, que la minería con propósito no es un eslogan, sino un compromiso con el presente y

el futuro energético del país. Y que entiende que no hay transición energética sin minería, pero que tampoco debe haber minería sin un propósito, sin equidad, sin beneficios claros para los territorios.

En su hoja de vida el ingeniero Manuel Peña registra que se ha desempeñado como experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, pese a la declaratoria de nulidad. Pero su currículo lo muestra como un actor clave dentro de su experticia: subdirector de Planificación Energética en el Instituto de planificación y promoción de soluciones energéticas (IPSE), jefe de Planeación y subdirector Financiero del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL) y funcionario de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS).

No en vano se ha desempeñado como consultor en empresas públicas y privadas en temas regulatorios y diseño de fuentes no convencionales de energía renovable y otro dato no menor a la luz del “enfoque ideologizado” que sus críticos le atribuyen a Petro: ha promovido la participación del capital privado en los proyectos de su sector.