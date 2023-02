Un incomprendido llamado Bill Russell

Por: Jay Berndardy |

febrero 13, 2023

Hay ídolos deportivos que siempre serán recordados, que tienen un lugar irremplazable en el Olimpo de los grandes atletas y que, dicho sea de paso, son un referente importante de la cultura popular. Eso pasa con Bill Russell, el mítico pívot de los Boston Celtic que, a siete meses de su muerte, Netflix le reconoce el mayor legado que han podido heredar los deportistas del presente siglo: su activismo social.

A diferencia de otros grandes deportistas de su generación, Russell tenía claro que debía participar de la lucha por los derechos civiles, sabiendo de antemano que su familia y él fueron víctimas de la segregación racial. Por eso cuando llegó a la NBA se enfrentó decididamente al racismo que todavía imperaba en Estados Unidos, algo que lo hizo ver ante los medios de comunicación como alguien amargado y arrogante.

Pese a que era todo un ídolo deportivo, Boston lo trataba mal: la cultura blanca de la ciudad no toleraba ver a un afrodescendiente triunfar. Sin embargo, el acoso que sufría no fue impedimento para que se hiciera sentir, y les dijera a sus detractores que tenía una personalidad que ninguno podía pisotear. Es que era dueño de unos valores que el dinero no podía comprar, algo que admiro y que me lleva a decir que era totalmente distinto a otras celebridades.

Mientras Wilt Chamberlain se preocupaba más por explotar su fama y asegurar grandes contratos salariales, Bill se mantenía inquebrantable, fiel a una filosofía de vida que muy pocos podían comprender: para el americano promedio el atleta afro era una mercancía o un objeto a quien era posible maltratar, por lo que no iba a permitir que eso pasara con su carrera en los Celtics. Su forma de pensar era igual a la de Muhammad Ali, otro gran atleta que junto a él se enfrentaron a la segregación racial.

Hoy, cuando todo aparentemente ha cambiado, se le reconoce la valentía que tuvo al enfrentarse a un mundo que no reconocía la diferencia, y que no permitía que los afroamericanos participaran equitativamente del sueño americano, ese anhelo que solo estaba asegurado para el hombre de tez caucásica. También se le abona una mentalidad ganadora, una capacidad atlética que lo tiene como el jugador que más campeonatos ganó en la NBA. Toda una leyenda, sin que quepa alguna duda.

Ojalá los deportistas afrodescendientes de está década siguieran su ejemplo, manifestándose por el racismo que se vive en las canchas de fútbol; que sale del discurso de algunos periodistas deportivos malintencionados; que se mantiene por la doble moral de sociedades desiguales y explotadoras; y que, en definitiva, es una muestra de la ignorancia que no se supera con el paso del tiempo.

Por todo lo anterior, no dudo en decir que Bill Russell era más que un basquetbolista: representa el hombre consciente al que el dinero no lo hace una celebridad, sino el espejo en quien se puede emular un verdadero principio de vida. Por eso decía Sócrates que “una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida”, porque solo aquel que se cuestiona y comprende su lugar en el mundo realmente sabe cómo hacer de una causa justa una tarea diaria difícil de olvidar.