Un grito afligido pero con esperanza

Por: ANDREA BARRETO |

mayo 09, 2022

A un año de haber protestado en contra de un Gobierno opresor, en donde los jóvenes lideramos las diferentes banderas de luchas de nuestro país, banderas por la educación, por la salud, por la desigualdad social, por la inseguridad en la que vivimos, por un país de impunidad y represión.

Hoy un año después enfrentamos una crisis económica, en donde despertamos con los indicadores del dolor en cuatro mil ochenta pesos ($4.080) en donde la canasta familiar de nuestros hogares cada vez más reducida a raíz de la crisis económica.

El despertar diario con noticias trágicas, (con la noticia de Karina Blanco Duran, una joven del Norte de Santander que se dirigía a estudiar, fue violada y asesinada). Noticias que rompen nuestro corazón y esperanza, de que esto un día deje de pasar.

Aun dentro de mi municipio tristemente el día de ayer una amiga que se ha convertido en una hermana, tuvo que vivir un acoso callejero, en donde se sintió arrinconada en una sociedad incapaz de brindar socorro, fue perseguida por varias calles, donde no solo soportó que el hombre lanzara comentarios acerca de su cuerpo que ella nunca pidió, sino que también tuvo que soportar ver como se manipulaba su miembro viril, corriendo para huir de esto, es como vivimos hoy en día huyendo y corriendo con toda el alma para no ser alcanzadas.

Estamos inmersos en una crisis social que nos toca a todos desde la inseguridad, la desigualdad y la impunidad.

Hoy un año después de protestar en las calles por todo lo anterior, quisiera decir que nuestra lucha ha culminado, pero me temo que esta lucha de los jóvenes apenas comienza.

Hoy atravesando una crisis política, viviendo un paro armado, nos retiene el miedo en nuestras casas, un sin sentido de información que se nos ha negado, una seguridad que no nos han brindado, hoy oramos y le pedimos a Dios por la protección de nuestros familiares, amigos que amamos, hoy oramos porque Colombia no entre en una crisis irreparable, una crisis en la que llevamos varias décadas en la que incluso varias generaciones han nacido, le pedimos a Dios que podamos ver cumplido el himno de nuestra hermosa patria colombiana " Oh gloria inmarcesible! ¡Oh Jubilo Inmortal! ¡En surcos de dolores el bien germina ya! ¡Cesó la horrible noche! La libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz".

Los jóvenes seguiremos cumpliendo nuestro deber de luchar por el país que nos merecemos, sabiendo que el cambio comienza desde nosotros. Queremos vivir en paz, queremos vivir en un país con igualdad de condiciones en donde todos los grupos minoristas sean visibles y respetados, con un sistema de salud que no nos deje morir, un país con más oportunidad para los emprendedores y apoyo al sector agropecuario y de innovación tecnológica.