Un gringo el nuevo rey en España: Seep Kuss gana la vuelta

La aventura de Kuss comenzó como uno más, referenciado únicamente como uno de los mejores gregarios, sin ninguna posibilidad de alcanzar la gloria. Luego todo cambió. Comenzó a figurar con el triunfo en la sexta etapa, una de las más duras y exigentes donde superó con éxito el Pico del Buitre. Estaba llegando a los albores de la consagración. Cruzó victorioso en solitario, escoltado por los franceses Lenny Martínez y Roman Bardet.

Luego por tiempo que sacaron en una escapada en la octava etapa consiguió vestirse de rojo, color de la camiseta que distingue al líder de la Vuelta. La mayoría de comentaristas, narradores, periodistas y conocedores del ciclismo pensaron que iba a ser una situación temporal y que pronto la cedería a uno de “los grandes”, entre los que figuraban sus jefes Primož y Jonas.

Pero no fue así. Poco a poco fue consolidando su posición de líder y estuvo al lado de los favoritos. Sin embargo, a pesar de ello y de las capacidades que mostraba muchos estaban seguros que llegaría el día en que cederían sus fuerzas y al mismo tiempo la roja. Y eso estuvo a punto de ocurrir en la etapa 17 donde Jonas Vingegaard lanzó un duro ataque a pocos kilómetros de meta dejando incluso a sus compañeros de equipo. Pero gracias a la ventaja que Kuss, a Vingegaard le faltaron 8 segundos para ser el nuevo líder.

En la etapa 20 todo pareció estar en calma y los tres del Jumbo Visma marcharon sin ataques entre ellos, a pesar de tener la excusa de perseguir al belga Remco Evaenpoel, quien se había marchado en solitario para ganar su tercera etapa, en una gran demostración de fuerza y valor.

Y en la etapa final, la 21, que normalmente se llama el paseo de Madrid, una fuga en la cual otra vez estaba involucrado Remco, resultó siendo haciendo que el final fuera más movido de lo acostumbrado y fueron los espectadores quienes disfrutaron de un magnífico espectáculo. La fuga de seis corredores acabó prácticamente a pocos metros de la meta, pero uno de ellos, el australiano Kaden Groves fue el vencedor seguido de otros dos de sus compañeros de aventura, Filippo Ganna y Nico Denz.

Histórico para Jumbo Visma que puso a tres de sus ciclistas en el podio. Sepp Kuss campeón, Jonas Vingegaard subcampeón y Primož Roglič tercero. Y además quedó campeón por equipos.

La camiseta blanca de mejor joven fue para el español Juan Ayuso, que ocupó la cuarta casilla. La camiseta de puntos al mejor escalador la consiguió Remco Evaenpoel, quien también obtuvo la del más combativo y la verde de los puntos para Kaden Groves.

Pasó una década para que un estadounidense volviera a ganar una grande. Chris Horner fue el campeón de La Vuelta en el 2013. Son muy pocos quienes sabían que un norteamericano había sido campeón de la vuelta a España en alguna oportunidad. El triunfo de Kuss es significativo para nuestro continente y la alegría es inmensa. En las redes recibió el apoyo de millones de internautas porque no estuvieron de acuerdo cuando sus compañeros lo dejaron siendo él el líder. Pero como en un cuento de hadas el gregario se convirtió en el campeón y sus jefes lo apoyaron y la imagen de la tripleta vencedora cruzando la meta abrazada, le dio La Vuelta al mundo.

Kuss gana una prueba World Tour y esto es significativo para USA, ya que le da un cupo más para los juegos olímpicos, pero según los comentaristas de Caracol Sport es una mala noticia para Colombia, porque teníamos 3 cupos y USA dos y ahora eso se invierte; pero depende de los puntos que consigan nuestros ciclistas de aquí a octubre, fecha en la cual termina el calendario anual.

Con un vencedor inesperado terminó la edición 78 de La Vuelta a España y el trofeo regresa a América. Sepp Kuss, un gringo, se consagra como el nuevo rey en España. Hay que destacar que entre las declaraciones dadas a diversos Medios el nuevo campeón le dio las gracias a nuestro país, porque gracias a los tres meses que estuvo preparándose en las carreteras colombianas mejoró sus condiciones físicas y finalmente le sirvieron para catapultarlo a la fama.

Los seis ciclistas colombianos que comenzaron la competencia la terminaron y estuvieron dando la batalla hasta el último día. El mejor fue Santiago Buitrago quien se ubicó en la décima casilla, con la satisfacción de tener la distinción de estar en el Top 10. Einer Rubio estuvo en el Top 20 en el puesto 16. Las posiciones de los otros colombianos fueron: Sergio Higuita 43. Egan Bernal 55, Diego Camargo 84 y Juan Sebastián Molano 147.

A pesar de ser el último de los nuestros, la especialidad del boyacense Juan Sebastián Molano es la de velocista, por lo cual uno de sus objetivos es el de ganar etapas y lo logró al imponerse en un espectacular remate en la fracción número 12, sobre nada menos que Groves, el campeón de los puntos y vencedor de tres etapas, incluida la final.

La historia de Egan, el rey gregario

Contrario a la gran historia de Kuss, sucedió con el símbolo del ciclismo colombiano Egan Bernal, quien pasó de líder a peón de Geraint Thomas. Pero por caídas tanto de uno y otro, ninguno de los dos pudo tener una figuración destacada, por lo cual decidieron continuar y tomar la carrera como parte de su entrenamiento. En la etapa 19 Bernal fue protagonista de la fuga que inició y Remco y al final ocupó la séptima casilla.

Con bombos y platillos se anunció el regreso a La vuelta de España, pero no como la mayoría de los colombianos querían: líder y con la aspiración de ganar una grande después de muchos años de no obtener ningún triunfo de prestigio. Thomas llegaba de ser subcampeón del Giro de Italia, donde perdió a último momento con el esloveno Primož Roglič.

Desafortunadamente a Thomas no le sirvió de mucho tener un gregario de la talla de Bernal por la suerte de uno y otro. El británico sufrió caída en la etapa 7, que le dejó bastantes complicaciones y sólo logró terminar gracias a la ayuda de sus gregarios, pero conscientes de que habían perdido todas las opciones.

En la novena etapa, el turno le correspondió al propio Egan, quien sufrió una aparatosa caída, junto con otros ciclistas y estuvo a punto de retirarse. Esto demuestra que, en el ciclismo, como en otros deportes, nada está ni estará escrito. Vienen entonces las frustraciones de los deportistas y decepciones de los aficionados al ciclismo colombiano, quienes debido a las exageraciones y expectativas creadas por los narradores y comentaristas hacen que los oyentes y seguidores construyan ídolos de barro, a quienes destruyen cuando no ganan.

Si la radio y la televisión aprende a que la moderación es fundamental para no crear falsas expectativas se ayuda a que la afición aprenda que se debe apoyar a los ciclistas en las buenas y en las malas. Esta es una forma de no exponerlos ante los agresivos e impulsivos, de aquellos que no controlan sus emociones y que éstas, a pesar de ser parte de nuestro carisma, se deben moderar y sentir una alegría inmensa con los triunfos y una calma absoluta con las derrotas. La realidad bien manejada ayuda a fortalecer la unión entre los deportistas y sus seguidores. Así no habrá ídolos ni endiosados ni maltratados.

Hace unos días escribí: Que gane el mejor y a quien le corresponda. Sin imaginar lo que sucedería y es que en el ciclismo nada está escrito y se sigue comprobando que es uno de los deportes más desagradecidos y peligrosos del mundo.

El líder de un equipo no siempre es el mejor, o muchas lo es, pero a otros les puede ir mejor. Caso exacto de lo que sucedió con Kuss y su equipo. EL JUMBO VISMA CONSIGUIÓ ALGO HISTÓRICO EN EL CICLISMO AL GANAR EL TOUR, EL GIRO, LA VUELTA CON 3 CORREDORES DIFERENTES Y ADICIONAL EN LA VUELTA HICIERON EL 1, 2, 3 Y EL TÍTULO POR EQUIPOS.