Por: Juan Pablo |

septiembre 20, 2023

ES LA PARED QUE SE ERIGE CUAL MURALLA u obstáculo insalvable, ante cualquier asomo de modernización o cambio. La férrea barrera que impide y se levanta esbelta; la Pared que equivale al palo en la rueda, el arco donde se atajan los penaltis o la mula que se atraviesa en el camino y que no permite que el vehículo de la transformación avance en su carrera. La cadena que encadena, ata e inmoviliza a quien pretenda innovar o demoler los inveterados paradigmas, que persisten en permanecer inamovibles.

Es obsoleta pared o muro que nos toca derribar, demoler y remover sus escombros para dar paso a la luz que saca de la oscuridad a los condenados a ver solo sombras al interior de la caverna.

Pero ahí está la Pared, infranqueable que evita que nos acerquemos, como diría ese gran bolerista Roberto Ledesma en aquel insigne bolero: Ahí está la Pared. La nuestra que propugna por perpetuarse. De manera generosa se les ofrece un gran "Acuerdo Nacional" , para derrumbar la pared que nos separa. ¡No hay respuesta! No sorprende, es el muro con que chocamos cuando se busca superar el anacrónico sistema feudal; eso que todos los países han superado desde hace décadas, respetando la propiedad y haciendo cumplir nuestra constitución: la función social de la tierra. Insisten en seguir en las mismas, como si las mismas fuera lo ideal y seguidamente dicen: "Hay que construir sobre lo construido", que equivale en este caso a construir sobre lo agrietado, con sus obvias consecuencias.

Son múltiples los factores que conspiran contra el cambio y que son parte de la construcción del muro de contención que firmemente contiene los esfuerzos y confina la tierra que pretende rodar libremente. El muro como su nombre lo indica, está hecho para contener. Esta contención la ejerce un Congreso instrumentalizado por los grandes poderes; un Congreso que no pudimos hacerlo mayoría y así lograr la gobernabilidad deseada. Esa cofradía legislativa actúa de conformidad, no representa los intereses de sus electores si no, que se ubica del lado del opresor. Es el sistema, diseñado para oprimir dentro de unas relaciones verticales, donde unos se sitúan por debajo del otro, contrario a la deseada relación de horizontalidad donde existe la corresponsabilidad.

La empresa constructora encargada de levantar el ignominioso muro, equivale a la hirsuta Ultraderecha, que aparte de ganar consecutivamente elecciones con fraude incluido, su éxito más grande es el gran poder de prefabricar pobres de Derecha. Por supuesto, que en este éxito indiscutible, tienen mucho que ver sus medios de comunicación; ellos hacen el trabajo. Macartizar la educación pública y a Fecode hace parte de la estrategia. ¡Claro! Ese tipo de educación crea seres pensantes. Para muchas personas, las opiniones de estos medios, representa la verdad absoluta; medios que no informan en cambio opinan, fabrican pobres sin conciencia crítica, que no se identifican con su condición social. Pobres sin identidad, ni lealtad y que admiran al aporofobico que los oprime.

Que bueno investigar el nivel de aceptación en Barranquilla del Grupo Char, el nivel de aceptación del “Chontico" en Cali y el de Dilian en el Valle. Lo anterior nos permitiría concluir muchas cosas, entre ellas: este pueblo besa la mano del que sostiene el látigo con el que lo golpean y parece que le gusta que lo roben. Eso no admite otra explicación. Es un pueblo eternamente agradecido con su opresor.

A muchos les han castrado la natural rebeldía, y ya domesticados no se subvierten ante lo mínimo por la cual debe insatisfacerse un ser humano: la injusticia. Para algunos Caracol y Rcn piensa por ellos, porque les da pereza pensar, más sin embargo discuten sin argumentos y repiten sin cesar la dosis diaria de veneno, que les suministran los protervos medios. La injusticia se la normalizaron y los abusos y la violación de los derechos lo ven como algo normal; es más, celebran su violación y estigmatizan a los de su clase que casualmente se revelan ante esto. Son sombras que caminan. El gran problema radica en que son muchos y lo mas preocupante de esta muchedumbre es que al ser muchos, pueden elegir Presidente. ¡Sucedió con Rodolfo!

Somos libres de votar por quien se quiera eso está claro y es un principio Democrático. Lo sucedido con Rodolfo Hernández por el que votaron mas de 10 millones de Colombianos, es un ejemplo tangible. Al fenómeno Rodolfo no se le ha realizado el suficiente análisis de lo que fue un comportamiento de masas, que más se identificó con una especie de locura transitoria, que el derecho a emplear la razón. Con tal de detener a Petro se votó por una persona evidentemente incapacitada para tal responsabilidad.

Es cierto que la clase política era consciente de las falencias físicas y mentales de Rodolfo, además, se pensó que después de elegido, en el camino se arreglarían las cargas. Otros votaron por el odio inoculado y visceral hacia Petro y paralelo a esto se promocionó el cúmulo de mentiras repetidas, estilo el plebiscito de la Paz de 2016. Mas adelante, con el refrito y desgastado argumento del "Castrochavismo", el cuento trasnochado del "Neocomunismo", no se logró detener las ansias de cambio del pueblo Colombiano en las elecciones del 2022. ¡Se ganó! No ampliamente, pero se ganó. Hay que reconocer que Rodolfo Hernández, no escuchó los cantos de Sirena que invitaba a desconocer los resultados estilo Trump. Rodolfo no se prestó para desconocer el triunfo y rápidamente reconoció su derrota. ¡Ahí lo vi bien!

!Regresemos a la Pared!

Ahí esta la Pared representada también en los sesgados medios cuya misión es contener y no cumplir con su sagrada misión de informar. No sé habla de la cumbre Antidrogas con presencia de López Obrador y 15 países, representantes de la Onu, E.U y la Unión europea, donde se hicieron unas propuestas importantes. No informaron casi nada a excepción de RTVC de Señal Colombia. Contrario a lo anterior, se trabaja en instalar en el imaginario colectivo algo casual que a los presidentes suele sucederles. Curiosamente en Petro, lo casual lo pintan reiterativo: el incumplir a una cita que no sabemos la verdadera causa. En lo ocasional y cacareado, puede haber problemas de agenda o toma de medidas de seguridad. De todas maneras el hecho está ahí y es dar Papaya a unos enemigos que a falta de argumentos sobredimensionan lo fáctico.

Ahora bien, solo se habla de unos eventuales incumplimientos que si existen es algo subsanable; pero, no nos dejemos embolatar, hay que buscar la ostensible dimensión al asunto: el verdadero cumplimiento está en cumplirle al pueblo lo prometido y en eso si que Gustavo Petro cumple. Los incumplidos son los que en más de 200 años no le han cumplido al pueblo. Esos sí son los verdaderos incumplidos. ¡Parece que estamos cortos en el análisis!

Y para terminar.

En todo esto, se pone en práctica el principio No 6 que es uno de los 11 principios de Joseph Gobbels jefe de la propaganda Nazi y aquí se aplica literalmente.

Y dice así:

PRINCIPIO DE LA ORQUESTACIÓN.

"La propaganda debe limitarse a un pequeño número de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero convergiendo siempre sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas".

De ahí viene la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente acaba por convertirse en verdad. ¿Comerles cuento? ¡Mamola! No como cuento como carne… pero la carne también me esta haciendo daño.