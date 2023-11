Un fotógrafo colombiano el encargado de retratar al famoso Joaquin Phoenix como Napoleón

El fotógrafo bumangués que ha hecho su carrera en las grandes ligas en Nueva York fue escogido para ser el fotógrafo oficial de la campaña de expectativa que sigue generando Napoléon, la épica película dirigida por Ridley Scott -el mismo director de Alien o Gladiador- y por la que la compañía Apple invirtió 200 millones de dólares.

El pasado jueves 23 de noviembre se hizo su estreno mundial recaudando en dos días 20 millones de dólares. Acostumbrado a la realeza de Hollywood, Afanador pudo tomar estas imágenes de Joaquin Phoenix, actor ganador de Oscar, encarnando a su personaje y que él mismo publicó en sus redes sociales:

Portrait of Joaquin Phoenix as Napoleon Bonaparte. Photographed by: Ruven Afanador. pic.twitter.com/oLrgCDES6t