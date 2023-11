¿Fracaso de Petro en Colombia y Boric en Chile?

Por: Fernando Ruiz R |

noviembre 27, 2023

Gustavo Petro y Gabriel Boric son unos de los más importantes presidentes de América Latina y que representan a la izquierda moderada. Sus gobiernos y dificultades son muy similares y la pregunta es ¿están fracasando?

Boric asumió la presidencia en Chile el 11 de marzo de 2022, después del estallido social en Chile en 2019, durante la presidencia de Sebastián Piñera y Petro la asumió en Colombia el 7 de agosto de 2022, después también del estallido social en nuestro país en el 2021, durante la presidencia de Iván Duque del partido Centro Democrático. Podría entonces decirse que el estallido social impulsó la presidencia de estos dos mandatarios.

Boric fue elegido por el partido Convergencia Social y partidos aliados de izquierda y centro y como sabemos Petro fue elegido por el Pacto Histórico, también una alianza de partidos de izquierda y de centro y algunos progresistas de partidos de la derecha.

Como era de esperarse tanto Boric, como Petro han tenido una oposición muy fuerte de los partidos de la derecha. Boric ha fracasado en impulsar la reforma tributaria y la más importante, la reforma de la constitución vigente desde la era de Pinochet. Petro por su parte tuvo éxito en la aprobación de la reforma tributaria, pero en las demás reformas que ha impulsado, está teniendo muchas dificultades para su aprobación en el congreso.

Entonces la primera gran dificultad que han tenido estos presidentes de izquierda es el bloqueo del Congreso a las reformas que proponen. Esta misma situación se presentó en Perú, en donde todas las reformas presentadas por el presidente Pedro Castillo fueron bloqueadas por el Congreso, lo que desencadenó en la situación que todos conocemos y que desembocó en la destitución de Pedro Castillo (29 de julio de 2021).

La situación es muy similar en estos países, en donde si bien la izquierda moderada alcanzó la presidencia, están en minoría en el Congreso, donde las élites (derecha), en sus diferentes sectores siguen siendo mayoría y por lo tanto pueden bloquear todas las reformas y cambios que proponga el ejecutivo. Esto conlleva por supuesto a un desgaste y mala imagen de la presidencia, pues casi nada de lo que prometió en campaña se puede cumplir, pero también se debe a los propios errores que comete la izquierda.

Las conclusiones de estas circunstancias, en contra del gobierno de la izquierda moderada son las siguientes:

Las sociedades de los países Latinoamericanos son excluyentes desde su independencia; están hechas para que una minoría sea la dueña de los bienes del país, en contra de la mayoría que padece desigualdad, pobreza, atraso, corrupción, violencia, falta de oportunidades y demás males que nos agobian.

Estas sociedades están estructuradas en lo político, económico y de la justicia, para que los cambios de fondo sean muy difíciles de realizar y usan todo su poder que aún tienen: político (congreso y regiones), económico, judicial y especialmente los grandes medios de comunicación masivos, que magnifican los errores y desaciertos del gobierno y crean una atmosfera de incertidumbre, desasosiego y pesimismo en la población. Claro no les conviene que al gobierno de izquierda le vaya bien, pues su objetivo es recuperar el poder ejecutivo tan pronto puedan.

La economía, como es lógico al iniciarse un gobierno de izquierda y el primero en la historia de Colombia, se resiente porque el gobierno trata de hacer cosas diferentes, que no les gusta a las élites locales ó internacionales ó no les conviene y esto afecta en mayor medida a la población más vulnerable, que cansada de promesas incumplidas, no tiene la paciencia para esperar los resultados de estas nuevas medidas.

Un líder de izquierda ó diferente a las de las élites, que llegue a la presidencia no va a poder cambiar de fondo las cosas sino tiene un partido que tenga las mayorías en el Congreso y si las tiene, aún queda la Corte Constitucional, que es el órgano que en última instancia determina si las leyes que son aprobadas en el Congreso, son ó no constitucionales. Los altos tribunales de justicia tienen también gran poder.

La ignorancia (falta de conocimientos) y el atraso de un sector de la población, también juega un papel muy importante en la dificultad de los cambios, pues la gente cansada y desesperada quiere y cree que los problemas crónicos, que vienen de tantos años, los puede solucionar un presidente en tan solo un año ó en el tiempo de su mandato, lo cual como es evidente es un imposible. Esto conlleva a que este electorado rápidamente se decepcione de su presidente y de su gobierno. Pero si un partido y su líder dice la verdad y no se compromete a solucionar todos los problemas en corto tiempo, este electorado no vota por él. Es todo una encrucijada.

La continuación de la violencia por grupos criminales y grupos que tuvieron un origen político, pero que desde hace años se apartaron de sus ideales y ahora actúan como otros grupos criminales más. No se explica que con el primer gobierno de izquierda, estos últimos sigan confrontando al gobierno y no colaboren mucho para llegar a acuerdos de paz similares al que se logró con las FARC y que sacó de la violencia a unos 7.000 combatientes.

Por otra parte, la izquierda también comete el gran error de prometer cosas, a sabiendas que son muy dífiles de cumplir. Esta forma de actuar es similar a la de la derecha, que viene prometiendo desde hace décadas solucionar los problemas del país y como vemos nunca lo han hecho.

Todavía entonces, no podemos concluir que la izquierda ha fracasado en el caso de Colombia, porque a Petro y su gobierno le queda un buen tiempo para que finalice su mandato y corrija los errores que puede estar cometiendo, tiene que escuchar más a sus aliados y concertar con las élites progresistas y no empeñarse en cambiar radicalmente las cosas, que vienen mal desde hace muchos años, pues no lo va a lograr y va a desperdiciar una buena oportunidad que le dio un gran sector de la población Colombiana, para iniciar de verdad los cambios.