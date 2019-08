Un bastión de inconsciente resistencia, eso es lo que somos

Un eufemismo es una forma elegante de decir algo que si se llama por su nombre es atroz, vergonzante, perverso o simplemente un insulto, que frecuentemente se usa para soslayar la verdad que se quiere transmitir en un mensaje. Esta es la manera reconocida y generalizada como la izquierda del siglo XXI opera, causando caos y destrucción de las instituciones como la familia, el Estado y las diferentes congregaciones espirituales; en pocas palabras, procurando “anarquía”, a través de discursos llenos de falacias bien construidas y vinculando causas de personas que se sienten marginadas o excluidas por un sistema que, entre otras, se dinamiza por lo que simplemente es natural en términos generales, mediante el uso frecuente de mentiras, con el fin de generar simpatía.

Conozcamos una frase ejemplificante de su filosofía: “El éxito del proceso hegemónico (es decir de la fusión entre grupos distintos acerca de la conciencia revolucionaria) depende de la confección de una ideología de signo contrario respecto de la dominante, que cuestione su “sentido común”, su forma de ver el mundo, su forma de organizar la sociedad, la economía, la política, la cultura” (El Nuevo Príncipe, Gramsci).

Hoy a nivel mundial nos encontramos con disertaciones muy profundas sobre temas vitales, que a través de dichos disfraces y hábiles matices han ganado batallas en temas como el “aborto”, el cual ha sido presentado por esta nueva izquierda como: “la interrupción voluntaria del embarazo” (IVE, tomado de la página de Profamilia y la OMS). Sin embargo, esta no deja de ser una forma solapada de explicar lo que simplemente es “la terminación consciente a través de métodos artificiales de una vida por nacer”. En otras palabras, el asesinato de un indefenso ser humano vivo que aún no nace. Lo explico, usted puede parar de leer este artículo ahora, revisar sus redes sociales y luego volver a retomar la lectura, esto es una interrupción, pero si deliberadamente cierra la página donde está o elimina el escrito de su ordenador para jamás volver a tener un contacto con él, ha dado por terminada esa conexión con el autor… ¿Nota la diferencia? Esta es la realidad con el aborto, es un proceso que termina y jamás se podrá reanudar la gestación.

Es así que en la actualidad esta agenda ha logrado legalizar el aborto en 58 países. Colombia, con una inconsciente resistencia moral, aún no sucumbe ante semejante despropósito libremente, pero debemos preparar todas las armas argumentativas para dar la pelea, pues debemos estar seguros de que darse por vencidos no es una opción para los izquierdistas, quienes creímos derrotados con la caída de Rusia y el muro de Berlín, pero que hoy han encontrado nuevos incautos para cargar sus banderas, tras una falsa ilusión de lucha por la igualdad de derechos.

Lo anterior se presenta como ejemplo para demostrar una de las más aberrantes formas de disfrazar la real intención de la izquierda a nivel mundial, que es terriblemente preocupante, pues entre otras será esta la forma más pura de división y desarraigo de las personas: ¡el genocidio de humanos por nacer! En Colombia fueron más de 10.000 abortos en 2017 (página de Profamilia). También, se reconoce fácilmente la intención de destruir de los núcleos familiares.

Sé que es un tema que hiere sensibilidades. Por ello debo decir que amo la vida, me preocupan las personas, creo en la equidad de oportunidades, derechos y en el respeto por cada persona. Antes de avanzar más quisiera profetizar las reacciones de los seguidores de la nueva izquierda al texto que seguro, muchos sin siquiera leerlo, dirán que es una expresión de lenguaje de odio y me atacarán con afirmaciones como machista, misógino, defensor de la iglesia, uribista (que no lo soy), fascista y la máxima de sus consignas: representante de la hegemonía del capitalismo heteropatriarcal del hombre blanco, que suena hasta elegante y que ponen a sus seguidores a repetirlas, quienes en un 99% no tienen la más mínima idea de lo que significa. Esto es normal en un mundo light donde se pretende ser un profundo filósofo en 144 caracteres o a través de memes, estas fotos ridiculizantes con una frase de un milímetro de profundidad, que en un país como Colombia, campeón mundial en opinología, permite que las personas se crean plenamente informadas y con la potestad de enarbolar causas, marchar, votar, agredir y señalar a otros de ignorantes, sintiéndose grandes “pensadores revolucionarios”.

Concatenado con lo anterior, espero que no se produzcan agresiones físicas o amenazas de grueso calibre, las cuales muchas veces hacen parte de la respuesta intolerante de quienes promulgan el lenguaje de la tolerancia, inclusión, respeto e igualdad… Aviso de spoiler: ¡Censura!

Por otro lado, le pregunto estimado lector, cuando le hablan de relaciones amorosas intergeneracionales, ¿a qué cree que se refieren? Si tiene alguna duda o le suena familiar, le confirmo: sí, estamos hablando de pedofilia, la cual, de manera insospechada, ya hace parte de los debates para ser aprobada en escenarios políticos desde la ideología progresista (simpático nombre de la nueva izquierda), que en países como Holanda tiene sus representantes: Partido de la Caridad, la Libertad y la Diversidad.

Querido lector, no quiero con este texto decir que el sistema que tenemos sea perfecto y maravilloso, no; tiene sus fallas y estas radican principalmente en los hombres que lo dirigen, en la forma particularizada en la que se ejerce el poder para favorecer algunos sectores. Sin embargo, si lo pensamos con detenimiento, es un buen sistema en esencia y en contraste al implementado en la gran mayoría de los países de izquierda. Por obvias razones es mucho mejor, pues al menos nos brinda la ilusión de participación democrática, la posibilidad de mejorar nuestras condiciones económicas si lo hacemos un objetivo y, lo principal, poder expresarnos. Aunque a veces parece que no se escuchara… igual podemos expresarnos. Mientras que en los países de franca configuración izquierdista impera el conformismo, la miseria, el silencio y la desesperanza: de conseguir algo más, de poder expresarse, de algo tan elemental como votar, en resumen, de ser libres.

En ese orden de ideas, insisto: el modelo de libre mercado y democracia es el adecuado y es definitivo reflexionar sobre la agenda izquierdista y sus formas de operar, que como base tiene la mentira camuflada o imprecisiones significantes bien pensadas, en estribillos de equidad, inclusión y derechos, para confundir a las personas que tienen en sus prioridades banalidades como: los resultados de la Champions, el ganador del reality, en qué va The Walking Dead y Juego de Tronos, además de las tendencias de Madonna, Shakira y Maluma, las cuales son un sinfin de distractores bien patrocinados para que la gente piense lo mínimo y entregue sus libertades a cambio de un poco de entretenimiento. Esto engranado a un sistema educativo que cada día habla menos de valores, principios y familia para promocionar los géneros, sexualidades y aborto. Si estos temas, que son de la jurisdicción familiar, pasan a ser responsabilidad del Estado, se convierten en un peligroso adoctrinamiento.

Quitar una opinión al mundo es negarle la posibilidad de conocer una verdad.

