Un año después, el Canal Uno no despega

Noviembre del 2016. En el apartamento del reconocido productor de televisión Patricio Wills, el hombre fuerte de RTI, la programadora creadora de éxitos continentales como Los cuervos, Pasión de Gavilanes o Don Chinche, se dio una cena que tenía como objetivo cambiar la historia de la televisión colombiana. En uno de los costados de la mesa estaba Jim McNamara, el gringo de origen panameño que había salvado de la debacle total a Telemundo, y Daniel Coronell y Yamid Amat, los todopoderosos del Canal Uno. Estaban a punto de licitar en el Concurso que había abierto la Autoridad Nacional de Televisión para establecer un tercer canal que le hiciera contrapeso a Caracol y RCN: Aprovechando que la legislación colombiana permite una participación de capital extranjero de hasta un 30%, querían convencer a Mcnamara de que se sumara a la aventura.

Durante casi veinte años el Canal Uno era un espacio destinado a programas de superación personal y a televentas de casi veinte minutos. Su último gran éxito había sido en 1999 con una telenovela que catapultaría al estrellato a Julián Arango y Ana María Orozco, Perro Amor que alcanzó en su momento máximo los 14 puntos de rating. Los únicos programas que lograban superar el uno por ciento de audiencia en el 2016 eran Noticas Uno y el Noticiero CM&. A McNamara la idea de entrar a pelear el Rating en Colombia lo sedujo. Con su productora Pantelion se acostumbró a tener éxitos rotundos en taquilla mundiales como la saga de Saw, Los juegos del hambre o No se aceptan devoluciones del mexicano Eugenio Derbez. Por eso no dudó en invertir USD 500 millones para reestructurar el canal. La reunión en el apartamento de Wills había dado sus frutos.

La apuesta fue pasar, en los primeros seis meses, de 3 a 4 puntos más de televisores encendidos, osea, convencer a cerca de 700.000 personas más de sintonizar Canal Uno. A partir de ese momento el Canal pasaría a producir el 80% de su contenido en vivo, con presencia en regiones. Además el Canal Uno, con la nueva inyección económica, se pudo dar el lujo de contratar a estrellas de los canales privados que quería cambiar de aires como las presentadoras Silvia Corzo, Mabel Lara y Margarita Ortega, además de Inés María Zarabaín, Ronald Mayorga, Maria Andrea Vernaza, Adriana Tono, Julieta Piñeres, Adrián Magnoli, Cathy Bekerman, Maria Fernanda Navia y Gina Acuña. Además se permitieron hacer contrataciones un poco extrañas como el ex alcalde de Bogotá Lucho Garzón.

La nueva piel del Canal se dio hace exactamente un año, el 14 de agosto del 2017. Los números no han cambiado demasiado. Los siete programas más vistos del Canal, juntos, no alcanzan los diez puntos de Rating. El más destacado de todos es el reality Guerreros, presentado por Cristina Hurtado, recién salida de RCN, que ha alcanzado, en su pico máximo de audiencia, 1.6 puntos. Si se compara con programas de los grandes canales como los refritos de Chespirito de los domingos a las siete de la mañana, que alcanzan casi cuatro puntos de audiencia, podríamos decir que difícilmente el Canal Uno podría algún día disputarle la parrilla a los dos gigantes de la televisión. El segundo programa más visto es Caso Cerrado, el programa hecho en Telemundo y presentado por toda América desde el 2001. En Colombia apenas llega al 1.4 puntos de Rating. CM& La noticia alcanzó el pasado 8 de agosto, un día después de las elecciones, 1 punto apenas de Rating. Un día antes Noticias Uno, programa estrella del canal que sólo se emite fines de semana y festivos, consiguió 1.4 puntos. Ese día Noticias Uno había sacado una de las primicias estrellas de la posesión presidencial: la grabación en donde se mostraba a los duros del Centro Democrático celebrando el polémico discurso del Presidente del Congreso Ernesto Macías. Un programa como Pregunta Yamid, casi nunca alcanza el punto de Rating.

McNamara no es un hombre que se rinda fácil. Seguramente va a dar la pelea. Pero por ahora, un año después de su nueva piel, los objetivos no se han cumplido.