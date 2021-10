¿Petro le hizo el feo a Epa Colombia?

.Publicidad.

Hace más de un mes las redes colapsaron un domingo cuando Epa Colombia subía a sus redes sociales un video sentada en la misma mesa con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mientras comían empanadas ambos se imitaban mutuamente, y hasta Uribe promocionó las keratinas de la empresaria.

Aunque muchos colombianos no le perdonaron a su ídola Daneidy Barrera haberse reunido con Uribe Vélez, otros aplaudían el mercadeo de la dueña de keratinas. Lo que pocos saben, y que Epa Colombia confesó hace poco, fue que era Petro quien había concretado anteriormente una reunión con la misma influencer.

“Yo me iba a reunir con Petro antes que, con Uribe, y yo perdí la cita con Petro el jueves porque había mucho trancón. Pero sí pude ir a la del domingo a las 6 de la tarde, tenía muchos nervios de encontrarme con ese personaje (Uribe)” confesó Epa Colombia en su entrevista más reciente en el programa de Caracol The Suso’s Show.

“Yo subí el video a las redes sociales y me escribe la secretaria de Petro, me dice: ya te vimos con Álvaro Uribe Vélez´, de igual queríamos invitarte, pero como no fuiste creo que ya no te reunirás con nosotros” continuó narrando su experiencia la empresaria tras haber publicado el video que paralizó a muchos colombianos, incluido el senador Gustavo Petro. Para finalizar, Daneidy también confesó que Uribe es una persona muy seria, y con el carisma que la representa lo animó a grabar más de un video, repetirlos y hasta darle órdenes.

