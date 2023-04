Twitter vuelve a cambiar las reglas del etiquetado de los medios

.Publicidad.

En las últimas horas, Twitter ha vivido uno de sus mayores cambios. El 20 de abril, personalidades y periodistas que optaron por no pagar por una cuenta verificada perdieron su marquita azul. Desde el Papa hasta el periodista de a pie, pasando por grandes deportistas y cantantes, el “blue check” desapareció.

Sin embargo, el cambio anunciado no es lo único que se ve distinto este viernes en la empresa de Elon Musk. Twitter suprimió las etiquetas de "medio afiliado al Estado", "medio financiado por el gobierno", “medio financiado por el público”, aplicadas hasta ahora a numerosas cuentas de medios de comunicación.

Cuentas de medios occidentales como RFI, BBC o Deutsche Welle vieron desaparecer el cartel que los identificada como medio financiado por los contribuyentes. Este cartel había ya cambiado en los últimos días, en una controversia que había envuelto también a la Radio Televisión de España o la Radio Pública de Estados Unidos (NPR), que junto a Radio Canadá habían decidido dejar de usar Twitter.

Entretanto, las cuentas de medios dependiente de regímenes autoritarios como la cadena china Xinhua, la rusa RT pierden su aviso de "medio afiliado al Estado", una advertencia que existía desde antes de que Musk tomara las riendas de Twitter.

Esta etiqueta ya acompañaba desde hace mucho tiempo las cuestas vinculadas a los medios de comunicación estatales o funcionarios del gobierno, especialmente de China y Rusia.

La red social sostenía que esta norma se aplicaba a entidades que "son la voz oficial de un Estado en el extranjero".

En algunos casos, la nueva política de Musk no está clara. Algunos usuarios famosos que han decidido que no pagaría siguen con su verificación azul. Es el caso del escritor Stephen King, que reaccionó diciendo que no sólo no pagaba por la certificación de la cuenta, sino que tampoco había dado su número de teléfono, como sostiene Twitter.