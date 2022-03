Tulio no se va a dejar chantajear de Osorio: "No tenemos problema con que se vaya"

.Publicidad.

Tulio Gómez es otro de los técnicos que no tiene paciencia con los técnicos y eso lo ha demostrado con Juan Carlos Osorio. El fracaso del semestre pasado daba para despedirlo pero el mismo dirigente reconoció que no se fue porque lo quisieran, sino porque no tienen el dinero suficiente para indemnizarlo. Es por eso que abiertamente lo ha tratado con desprecio y hasta ya lo sentenció diciendo que independientemente de los resultados va a dejar de ser técnico del equipo a mitad de 2022.

Sin embargo, el deseo de Tulio se puede cumplir antes porque ahora están llegando ofertas por Osorio. Uno de los principales equipos interesados es el América, pero de México. Uno de los equipos más grandes del país azteca busca técnico luego de que despidieran a Santiago Solari por los malos resultados que estaba obteniendo con el equipo.

En México tienen bien referenciado a Osorio de cuando fue técnico de la selección en el Mundial de 2014. A Tulio lo contactaron directamente desde ESPN en México para preguntarle por el tema, y su respuesta fue decir sin ningún tapujo que "No tenemos ningún problema en que se vaya".

No tranquilo con decir eso, Tulio dijo que creía que había muchos mejores que Osorio para ser técnicos. "Para mí es un excelente entrenador, pero hay una cosa que se llama el táctico, el director técnico es el que se para en la raya y monta la táctica, dice cómo juega el sistema. El entrenador es el que entrena al equipo, para mí es mejor entrenador, como director técnico creo que hay mejores". ¿Osorio va a seguir aguantando el maltrato de su propio jefe?

