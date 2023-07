Tulio Gómez de regreso a sus negocios y a luchar por la estrella 16 del América

.Publicidad.

Cinco años duró el América en la B. Nadie lo quería tomar. Entrar a la ley Clinton por su pasado con los Rodríguez Orejuela, arruinaron a uno de los equipos más amados de Colombia. El único que le metió la ficha al equipo fue el empresario Tulio Gómez.

En el 2013 adquirió el 15% de las acciones del equipo y desde la junta directiva empezó a dar unas peleas que resultaban estériles. Fue el propio Orestes San Giovanni, el italiano tostador de café arraigado en Cali, quien lo convenció de convertirse en socio mayoritario para volver acción los planes que lo trasnochaban. Y tenía con qué. A finales del 2015 se quedó con el 56% y comenzó a mandar.

Tulio no nació en cuna de oro. Era un bultero de la plaza mayorista de Cali que soñaba cada domingo con que alguien lo dejara entrar al Pascual Guerrero para ver a su ídolo el Barbie Ortiz. Nacido en Manizales, se fue a los 9 años a la casa de unos tíos en Aguablanca y ahí empezó a ganarse la vida y a volverse un caleño más.

Su consigna de vida fue trabajo y ahorro. En 1992, junto con su cuñado José Raúl Giraldo, compraron un supermercado en remate en la complicadísima zona de Siloé en Cali. Levantaron las ruinas, compraron neveras, seleccionaron meticulosamente el personal y le pusieron un nombre que escogieron en una noche de desvelo: Súper inter. En 1993 compraron cinco supermercados quebrados, azotados por el sol vallecaucano. Esa fue el camino que lo llevó lejos: adquirir ruinas que transformaba en palacios donde vendía a los mejores precios alimentos, solo alimentos sin mezclarle ni electrodomésticos ni ropa.

En todo el occidente del país, incluido el eje cafetero, compró 45 supermercados y formó Súper Inter, una de las marcas de ventas de víveres más importantes de esa zona de Colombia. En el 2014 vendió al Éxito su cadena por $ 200 mil millones. La plata la invirtió enteramente en el América. Al principio los hinchas le dieron palo y no le perdonaban no regresar inmediatamente al equipo a la primera división del fútbol colombiano. Empezó un reguero de técnicos cuyo suplicio terminaría. No obstante, la elección de Hernán Torres en la dirección técnica acabó con la tortura en 2016.

Tres años después, en 2019, ocurriría lo que muchos jóvenes pensaron no irían a ser testigos: ser campeón del torneo rentado colombiano. Una maravilla que consiguió después de jugársela con un técnico brasileño, Alexandre Guimarães, quien había tenido experiencia en Latinoamérica llevando a Costa Rica a un mundial. Con la crisis generada por la pandemia fue imposible mantener en su nómina a Guimarães por lo costoso que resultaba, así que se la jugaron por Juan Cruz Real, quien repitió la hazaña en 2020 llevando al equipo escarlata a bordarse su 15° estrella.

Por esos mismos tiempos Tulio se encontraba creando, junto con su esposa, otra cadena de almacenes llamada La Montaña Agromercados, la cual sonó bastante por haber alquilado seis locales en donde antes funcionaba La 14, uno de los almacenes más queridos por los caleños y los vallecaucanos y que, tristemente, entró en proceso de liquidación en 2021.

En la última edición de la Liga Betplay que terminó con festejo para Millonarios, el América logró clasificar a los cuadrangulares, pero terminó eliminado tras quedar segundo de su grupo justamente por detrás del equipo embajador. Ahora, con su mente fuera de la contienda electoral y con rumores sobre posibles grandes fichajes para el equipo escarlata como Edwin Cardona, Tulio Gómez seguirá apostándole todo a su equipo del alma.

