Cuando en el 2014 Tulio Gómez compró sus primeras acciones en el América de Cali todos creían que era un mal negocio. Dueño de la cadena de Supermercados Super Inter, Gómez no necesitaba meterse en el berenjenal que suponía en ese momento el club escarlata. Es que estaba descendido a la segunda división desde el 2011 y no tenía visos de mejoría. Dos años después, ya como presidente del club, Tulio Gómez ascendió a la primera división a un club que cuenta con 6.400.000 hinchas en Colombia y fuera del país, siendo la hinchada numero 16 en popularidad en América Latina.

Respaldado por su campaña como directivo de fútbol, Gómez salió a la calle y consiguió en 40 días las 50 mil firmas que avalan su candidatura a la alcaldía de Cali en las elecciones de octubre. Por él solo podrán votar los residentes o inscritos en la ciudad, pero su trabajo está orientado a no dejar escapar un solo hincha para poder suceder al cuestionado Jorge Iván Ospina.

Por el momento Gómez ha decidido que no lo respalde ningún partido político en su intención de ser alcalde: “Quiero devolverle a Cali todo lo que me ha dado, pienso que es el momento de trabajar por Cali. Me iré por firmas, si por firmas no llego, prefiero no llegar. No quiero llegar amarrado a nadie ni que me toque que empezar a repartir secretarías”.

Con su talante de empresario exitoso su entrada en serio a la puja por la Alcaldía va a forzar alianzas, pero también la deserción de unos cuantos de la amplia lista de candidatos. Las encuestas colocan en las dos primeras posiciones a dos empresarios salidos de las barriadas populares como son Tulio Gómez y Roberto Ortiz, el Chontico, quien ha hecho una gran fortuna con el negocio del chance.

