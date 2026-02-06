Trump recibió a Petro en Washington sin protocolos y por la puerta de atrás

La visita de Petro fue una reunión sin honores ni foto oficial: un mensaje de Trump sobre una relación fría, pragmática y basada en exigencias, no en afinidad

Por: FABIO CLARETH OLEA MASSA |

febrero 06, 2026

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La llegada del presidente Gustavo Petro a Washington el pasado martes no tuvo el peso, ni la forma, ni el fondo de una visita de Estado. En el lenguaje de la diplomacia, donde cada gesto es un símbolo y cada silencio una postura, lo ocurrido fue, en esencia, una reunión de trabajo de carácter técnico; un espacio para el diálogo despojado de la simbología y los honores que la Casa Blanca suele rendir a sus aliados estratégicos en sus grandes citas. En el Salón Oval se sellan amistades; en las oficinas contiguas se firman condiciones.

Un vacío protocolario con mensaje político

El encuentro careció de los rituales que marcan la diplomacia internacional. No hubo un recibimiento de Donald Trump a pie de coche en el pórtico de la residencia presidencial, ni la guardia de honor que suele flanquear el ingreso de un mandatario aliado. La ausencia de la prensa en el despacho presidencial subrayó el carácter privado y menos "estelar" de la cita, evitando esa fotografía de apretón de manos frente a las chimeneas que Petro tanto anhelaba para su capital político interno. La falta de una rueda de prensa conjunta dejó el balance final en el terreno de las interpretaciones individuales y los comunicados aislados; una señal clara de que no había una visión común que celebrar ante el mundo.

Incluso el ingreso de Petro por un edificio contiguo, como cualquier visitante de alto rango pero sin el estatus de invitado de honor, confirma que para la administración Trump la relación con Colombia atraviesa una etapa de fría practicidad. Fue una reunión de agenda, no una fotografía para la historia. Se trató de una cita marcada por el pragmatismo de un Washington que ha decidido sustituir la histórica "relación especial" por una de "cumplimiento de objetivos" estrictos y medibles.

El cobro de una factura pendiente

Este desplante no fue gratuito, sino el cobro de una factura pendiente por la retahíla de ofensas previas de Petro, quien en el pasado no escatimó en adjetivos contra el republicano. A la vez, fue una lección de poder al estilo Trump: el reconocimiento y la pompa se reservan para los amigos incondicionales; para los críticos, solo queda la sobriedad de una oficina lateral. Trump no solo le negó la entrada principal, le negó la importancia, enviando el mensaje de que en su nuevo orden hemisférico el respeto se gana con alineación, no con discursos. Mejor dicho, para buen entendedor, Trump lo "negreó".

Pero, ¿de qué se habló si no había agenda oficial? No es difícil suponer que el narcotráfico y sus delitos conexos fueron el eje gravitacional. A esto se sumaron los reclamos de Trump sobre migración, aranceles comerciales, interdicción marítima y la inestabilidad en la frontera con Ecuador; puntos en los que, más que un diálogo de iguales, lo que pudo haber fue un llamado de atención a Petro para que se someta a la política exterior de “mano dura” de la nueva era Trump.

La transacción del poder: ¿Quién ganó?

¿Quién ganó y quién perdió? No lo sabemos con precisión, pues desconocemos qué cedió cada uno a cambio de lo que recibió. Trump es un empresario nato y un negociador implacable que todo lo mide desde la utilidad. Es seguro que no dio nada sin obtener algo a cambio; qué fue, es aún un misterio bajo llave, pero un ejercicio de abstracción sugiere un ganador por puntos. Petro perdió de entrada con la “ninguneada” protocolaria; entraba en desventaja al ser él quien acudía a la casa del poderoso en busca de validación.

En el tema del narcotráfico —donde el colombiano busca reivindicarse ante la opinión internacional y el estadounidense exige frenar en seco la expansión de cultivos—, allí debieron conciliar. Petro, posiblemente, prometió retomar una erradicación más agresiva, mientras que Trump habría condicionado el apoyo financiero y tecnológico a resultados verificables. En cuanto a los grupos armados, el pacto parece haber regresado a la doctrina tradicional: compromiso de bombardear campamentos y capturar cabecillas a cambio de inteligencia militar y satelital de Washington.

El 7 de agosto: El termómetro del cumplimiento

Incluso temas de profunda sensibilidad personal, como la restitución de la visa de Petro o la salida de la Lista Clinton, parecen haber quedado en el congelador. Trump, fiel a su estilo de negociación, los utilizará como un seguro de cumplimiento o una espada de Damocles. Si antes del 7 de agosto le devuelven la visa a Petro o lo sacan de la lista, será el indicador inequívoco de que el Palacio de Nariño cumplió lo pactado en la sombra.

Mientras tanto, en migración, la realidad no cambiará: Washington seguirá deportando colombianos masivamente y a Petro no le quedará más remedio que recibirlos en silencio. ¿Y los ataques incendiarios por la red social X? Seguramente acordaron una tregua táctica para no dinamitar este frágil clima de paz. Al final, el éxito de la reunión no se medirá en la cordialidad que faltó, sino en los resultados que veamos en el terreno. Aquello que hoy es hermetismo, mañana será evidencia.

