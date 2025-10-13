Trump pide indulto a Netanyahu en su juicio por corrupción

El presidente estadounidense pidió al presidente israelí, Isaac Herzog, que indulte al primer ministro de su país, Benjamín Netanyahu, en su juicio por corrupción

En un giro inesperado de su discurso ante el parlamento israelí (Knéset), con motivo de la liberación de los últimos rehenes vivos en manos de Hamás en Gaza, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al presidente israelí, Isaac Herzog, que indultara al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Trump describió a Netanyahu, quien enfrenta cargos de corrupción, aunque varias audiencias se han pospuesto durante el conflicto con Hamás, como "uno de los líderes más destacados" en tiempos de guerra.

"¿Le concederías un indulto a Netanyahu?", preguntó Trump a Herzog durante su intervención.

"Tuve algunas disputas con él que fueron solucionadas rápidamente", dijo antes Trump sobre su relación con el mandatario israelí, al responder preguntas de los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force 1 que lo llevó a Tel Aviv.

El presidente estadounidense añadió que Netanyahu ha hecho "un buen trabajo" al frente del Gobierno israelí: "Creo que era la persona indicada en el momento adecuado".

"Trabajando conmigo fue fantástico", enfatizó Trump, que definió al primer ministro israelí como "un presidente de tiempos de guerra".

