Cuatro cadáveres de rehenes fueron entregados al ejército israelí

Hamás tiene todavía en Gaza los restos de otros 24 rehenes, los cuales aceptó entregar a Israel en el marco del acuerdo de cese al fuego negociado por Donald Trump

octubre 13, 2025
Foto: Captura de pantalla

Los cuerpos de cuatro rehenes muertos en cautiverio en Gaza fueron entregados este lunes por el grupo terrorista palestino Hamás a Israel a través de la Cruz Roja, anunció el ejército israelí.
Cuatro ataúdes "están siendo escoltados por las fuerzas de la Tzahal (Fuerzas Armadas) y del Shin Bet (servicio israelí de seguridad interior) rumbo a Israel, donde serán trasladados al Centro Nacional de medicina forense para el proceso de identificación", indicó el ejército israelí.

Hamás tiene todavía en Gaza los restos de otros 24 rehenes, los cuales aceptó entregar a Israel en el marco del acuerdo de cese al fuego negociado bajo el impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que entró en vigor el viernes.

