¿Trump es la única esperanza que tiene el mundo para evitar una Tercera Guerra Mundial?

marzo 03, 2025

Las personas por su falta de memoria o de conocimientos juzgan solo lo que pasa en el momento, no tienen en cuenta la historia que es la que da el contexto adecuado. Veamos: en el año 1991 se disolvió la Unión Soviética y en ese momento la OTAN y EE. UU. le garantizaron a Rusia, que la OTAN no se iba a expandir hacia Europa del este, que es la región de influencia natural de Rusia, como lo es por ejemplo América Latina y Europa del oeste para los EE. UU.; sin embargo, nunca cumplieron esta promesa y la OTAN se expandió hacia el este llegando a las fronteras con Rusia.

Recordemos además que Rusia siempre ha tenido una gran desconfianza hacia occidente pues dos veces ha sido invadida por potencias occidentales: La Francia de Napoleón en 1812 y la Alemania nazi en 1941. Por otra parte, Ucrania siempre ha tenido relaciones muy fuertes con Rusia y por supuesto pertenece a la región de influencia de esta. Los Ucranianos en los últimos años han querido pertenecer a la Unión Europea, una organización comercial, pero también a la OTAN una organización militar, opuesta a la Unión Soviética y ahora a la Federación Rusa, causando más temor y reacciones adversas de Rusia.

Desde el año 2019 el presidente Volodimir Zelenski, ha tenido mucho acercamiento con occidente, planteando incluso el ingreso de Ucrania a la OTAN, con el apoyo de casi todos los países de la OTAN y el presidente de EE. UU., en ese momento Biden, con lo cual Rusia reaccionó violentamente invadiendo a Ucrania en el año 2022.

Estas son reacciones comunes de las grandes potencias, cuando ven amenazados sus intereses geopolíticos, recordemos la crisis de los misiles de Cuba en 1962, cuando la Unión Soviética instaló en Cuba misiles con cabezas nucleares, entonces EE. UU. y la URSS estuvieron a punto de iniciar una guerra nuclear.

Bueno, ahora Trump, que no es una persona del todo confiable, por todo lo que está haciendo, (niega el cambio climático), su propuesta de acabar la guerra en Ucrania es algo crucial para el mundo, porque aleja la posibilidad de una guerra nuclear, que acabaría con toda la humanidad. Zelenski no está pensando bien o está siendo mal influenciado y su actitud ha sido y está siendo peligrosa para el mundo; él y todos deben respetar las zonas de influencia de las grandes potencias, que no sea algo bueno, puede ser; pero es la manera de que no estalle una tercera guerra mundial.

Finalmente, recordemos que los Europeos, con sus disputas han propiciado dos guerras mundiales con millones de muertos y ahora están propiciando la tercera guerra mundial, que no va a producir millones de muertos, sino el fin de la humanidad.

