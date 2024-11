Trump: ¿el ocaso del libre comercio?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Como una de sus banderas, Trump prometió proteger con aranceles la economía estadounidense. Sin embargo, lo único nuevo ha sido hacer explícitas las tendencias mundiales que han revelado el creciente proteccionismo, la parálisis de la OMC y el fracaso de la globalización.

El nuevo mandatario se ha propuesto aprovechar el acceso al mercado estadounidense para conseguir ventajas comerciales de otros países, especialmente de aquellos con los cuales tiene un déficit comercial recurrente y abultado.

El proteccionismo no es nuevo en la política económica estadounidense. Biden no eliminó, sino que profundizó, las protecciones establecidas durante el primer mandato de Trump, y durante la administración Obama se decretaron 609 medidas proteccionistas. La política general de Estados Unidos es hablar del libre comercio, pero para abrir las economías de los demás. Como esto no tuvo el éxito anunciado en las negociaciones multilaterales, por ejemplo, con la parálisis de la OMC y el retiro de Estados Unidos del Tratado Transpacífico con doce economías de Asia y el Transatlántico con Europa, ahora va a acudir en forma más agresiva a las sanciones y a mayores aranceles.

En la primera presidencia de Trump, se impusieron aranceles a las importaciones chinas por un valor aproximado de USD 380.000 millones en 2018 y 2019. Biden aumentó aranceles sobre bienes adicionales por USD18.000 millones

Durante la campaña, Trump amenazó con imponer aranceles de entre el 10 y el 20% a todas las importaciones estadounidenses, un 60 % a China y unos de 25 % a México si no detenía la avalancha de “criminales y drogas”. Unas semanas antes había amenazado con imponer aranceles del 100 % a todos los productos mexicanos y en octubre amenazó con poner aranceles del 200 % a los automóviles provenientes de México.

Como evidencia del auge proteccionista, la Unión Europea impuso aranceles hasta de 45 % a los vehículos eléctricos chinos. El programa de Trump, que favorecería las empresas estadounidenses y con ellas su capacidad exportadora, pretende con amenazas obtener concesiones de sus socios y rivales.

Lo nuevo de la política propuesta por Trump es utilizar más activamente las amenazas comerciales para producir resultados geopolíticos tales como disminuir el flujo de migrantes, preservar la hegemonía del dólar y conseguir un alineamiento con su visión del mundo.

En medio de la fraseología sobre el libre comercio, las economías más desarrolladas han venido acentuando las medidas proteccionistas. Es ampliamente conocida la posición proteccionista de China, que condiciona la inversión extranjera a la transferencia de tecnología y que subsidia ampliamente a sus productores y exportadores con mecanismos que no son ilegales desde el punto de vista de los acuerdos internacionales, pero que crean un ambiente que abarata los costos de producción permitiendo una mayor productividad y competitividad.

Como China es la principal potencia comercial del mundo, se ha vuelto la apologista del libre comercio, constatando la opinión de la mayor parte de los economistas de que el libre comercio beneficia solo a los fuertes.

La Unión Europea, argumentando políticas ambientales y definiciones regulatorias, ha acentuado el proteccionismo limitando la importación de automóviles y alimentos de Estados Unidos.

En general, lo que se esta evidenciando es lo que, en la reunión del G 20 en Rio de Janeiro, calificó el presidente Lula como un fracaso de la globalización.

Es posible que para el consumidor estadounidense haya un aumento en la inflación al tener que pagar más por las mercancías importadas y que, a fin de controlar la inflación, se aumenten las tasas de interés para sustraer dinero de circulación. La medida jalaría al alza las tasas de interés en el mundo, atraería capitales hacia Estados Unidos y encarecería el dólar, como con el solo anuncio, se está comenzando a observar por ejemplo en Colombia.

Inevitablemente, el aumento de aranceles agudizará la guerra comercial por las represalias de los afectados, pero difícilmente aumentará el empleo en la potencia norteamericana, donde las crecientes medidas proteccionistas no han tenido un impacto significativo en el empleo, como se ha visto en los últimos años.

Lo cierto es que los anuncios de Trump han creado incertidumbre sobre el futuro del llamado libre comercio y constatan que incluso los países occidentales se han visto perjudicados con los fenómenos de desindustrialización provocados por la búsqueda obsesiva de mano de obra barata.

Todo indica que, más que un cumplimento riguroso de los tratados que de por sí perjudican a los países en desarrollo, Trump no vacilará en incumplirlos o revisarlos en provecho propio y, lo peor, con su estilo de matón de barrio. Seguramente mantendrá sus críticas a la inoperante OMC, tratando de manejar la evolución comercial del mundo usando integralmente su poderío.

Sin embargo, el mundo ha venido cambiando y Trump enfrenta numerosos obstáculos para concretar sus propuestas. Numerosas empresas estadounidenses no están dispuestas a abandonar el jugoso mercado chino y las trasnacionales siguen buscando mano de obra barata por doquier. Juega también en contra la creciente falta de competitividad de la economía estadounidense. La política de Trump no estriba en desistir de la búsqueda de nuevos mercados y de fomentar las exportaciones, sino en conseguir nuevas ventajas y mantener o reconquistar la superioridad económica a escala global.